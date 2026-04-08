Политолог: Правящей в Грузии партии необходимо конституционное большинство в парламенте

Правящей партии "Грузинская мечта" необходимо большинство в парламенте для принятия важных решений, заявил политолог и эксперт Арно Хидирбегишвили. Подробнее –... 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T19:56+0400

2026-04-08T19:56+0400

2026-04-08T21:36+0400

Для того, чтобы правящая партия "Грузинская мечта" смогла отменить вредные статьи в Конституции Грузии, ей необходимо конституционное большинство, заявил политолог, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, генеральный директор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Принятие Законопроекта, чтоб придать православию статус государственной религии, так же, как отмена записи в 78-ой статье Конституции Грузии "о безальтернативной евроатлантической интеграции Грузии". Ее должны были давно отменить. Но почему это невозможно сейчас сделать? Потому что у "Грузинской мечты" нет конституционного большинства в парламенте. А чтобы получить, надо провести внеочередные парламентские выборы. То, что требует оппозиция. А есть гарантия, что в нынешней напряженной ситуации у "Грузинской мечты" будет большинство? Этих гарантий нет. А когда эти гарантии будут, и пройдут выборы – или очередные, или внеочередные, и статья эта вредная будет аннулирована, и религия православная станет государственной", – заявил Хидирбегишвили.В августе 2024 года стало известно, что Патриархия Грузии рассматривает предложение, поступившее от правящей партии "Грузинская мечта", о возможном провозглашении православия государственной религией.Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).Что касается евроинтеграции, евроатлантический курс Грузии законодательно закреплен в Конституции страны. Речь идет о статье 78 Конституции Грузии, которая выражает стремление страны к европейским и евроатлантическим структурам и обязывает все конституционные органы "принять все меры" для полной интеграции страны в Европейский союз и НАТО.

