https://sputnik-georgia.ru/20260408/pozitsii-moskvy-i-kieva-na-peregovorakh-postepenno-sblizhayutsya---vens-298011676.html

Позиции Москвы и Киева на переговорах постепенно сближаются – Вэнс

Sputnik Грузия

Вэнс уточнил, что США считают украинский конфликт самым тяжелым с точки зрения урегулирования 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T14:50+0400

в мире

новости

россия

вашингтон

украина

сша

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298011259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_215e5a92ebd74b7678652b1c218a873c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс."У нас есть документы от Украины и документы от России. Мы действительно смогли получить их позиции, и со временем их позиции становятся все ближе и ближе", – сказал он.При этом Вэнс уточнил, что США считают украинский конфликт наиболее тяжелым с точки зрения урегулирования."Это самый сложный конфликт. В некотором смысле мы думали, что это будет самый простой, но на самом деле он оказался самым сложным", – отметил вице-президент.Вашингтон, по его словам, занимается этим уже 14 месяцев и будет продолжать работать над этим. "Мы добились значительного прогресса", – подчеркнул он.Тем временем США разочарованы позицией ряда государств Европы касательно конфликта на Украине и не видят от них заинтересованности в решении ситуации, заявили в Вашингтоне. Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве. Российская сторона в марте отмечала, что в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенное расстояние в сторону урегулирования конфликта. Однако вопросы, которые представляют критический интерес для России, по-прежнему не согласованы. В Кремле обращали внимание, что Россия сохраняет открытость и рассчитывает на продолжение переговоров по урегулированию, как только обстоятельства это позволят. На минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что переговорный процесс по Украине пока находится на паузе. У США много других дел, поэтому сторонам сложно собраться в трехстороннем формате.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

