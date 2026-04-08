Грузия приветствует объявленное прекращение огня между США и Ираном – премьер

Трамп заявил накануне, что между США и Ираном в течение двух недель будет действовать обоюдное прекращение огня 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T19:45+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузия надеется, что прекращение огня между США и Ираном будет способствовать обеспечению мира в регионе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что между США и Ираном в течение двух недель будет действовать обоюдное прекращение огня. "Грузия приветствует объявление о прекращении огня между Соединенными Штатами Америки и Ираном и высоко оценивает усилия по эффективному посредничеству, которые сделали это возможным. Мы надеемся, что этот шаг будет способствовать деэскалации и поощрит продолжение дипломатического взаимодействия для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе", — сказал Кобахидзе. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, включая столицу республики – Тегеран. Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате американских и израильских ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По этому поводу в стране объявили 40-дневный траур. Кроме того, погибли и близкие Хаменеи: супруга, дочь, зять, внучка и невестка. После гибели Хаменеи его обязанности выполнял руководящий совет, сформированный в соответствии с конституцией страны. В понедельник стало известно, что Верховным лидером был избран Сейед Моджтаба Хаменеи – сын погибшего аятоллы.

