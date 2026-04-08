Премьер: высокий темп роста экономики Грузии – заслуга правительства

Премьер: высокий темп роста экономики Грузии – заслуга правительства

На заседании правительства Кобахидзе подчеркнул, что за последние 13 лет объем ВВП страны вырос почти в четыре раза

2026-04-08T14:14+0400

2026-04-08T14:14+0400

2026-04-08T14:14+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительству Грузии удается поддерживать высокие темпы экономического роста, и это является одним из определяющих факторов развития страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%."Нам удается поддерживать высокий темп экономического роста. Также были опубликованы уточненные данные за 2025 год. В прошлом году рост составил 7,5%, а валовой внутренний продукт на конец прошлого года достиг 104,6 миллиарда лари. Впервые наша экономика превысила 100 миллиардов лари, что является значимым показателем", – заявил Кобахидзе.Премьер напомнил, что в 2012 году экономика Грузии была примерно в четыре раза меньше и составляла 28 миллиардов лари. В долларах США объем экономики страны составляет 38,1 миллиарда долларов."Мы неоднократно сравнивали темпы нашего экономического роста с темпами экономического развития Молдовы, и у нас есть сопоставимые данные. Следует отметить, что за последние пять лет (в 2021-2025 годах) мы увеличили разрыв между нашей экономикой и экономикой Молдовы на 14 миллиардов долларов", – отметил премьер.По его словам, это означает, что разрыв между бюджетами Грузии и Молдовы увеличился более чем на 3,5 миллиарда долларов."Это один из определяющих факторов развития страны в целом, и в будущем особое внимание будет уделяться экономическому развитию", – сказал премьер.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

молдова

тбилиси

сша

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, молдова, тбилиси, сша