Резонансное дело о гибели учителя в Тбилиси: трое несовершеннолетних получили сроки
Из-за возраста заключенных срок отбывания наказания каждому был сокращен в соответствии с Кодексом несовершеннолетних на четверть 08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T19:41+0400
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал наказание несовершеннолетним, виновным в гибели 27-летнего учителя математики Гиги Авалиани. Смерть молодого репетитора и студента медицинского вуза Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка. Решением судьи Ромео Ткешелашвили — Александр Габашвили и Георгий Рикадзе были приговорены к 14 годам лишения свободы, а Деметре Чиковани – к 9-ти годам. Из-за возраста заключенных срок отбывания наказания каждому был сокращен в соответствии с Кодексом несовершеннолетних на четверть, и таким образом, Рикадзе и Габашвили проведут в тюрьме 10 с половиной лет каждый, а Деметре Чиковани – 6 лет и 9 месяцев. Рикадзе и Габашвилии 4 марта были признаны виновными в умышленном причинении тяжких телесных повреждений группой лиц, повлекшем смерть, а также в организации и участии в групповом насилии, а Чиковани — в организации и участии в групповом насилии. Изначально Александра Габашвили обвинили в особо тяжком причинении вреда здоровью, а других несовершеннолетних – в недонесении о тяжком преступлении. Однако мать погибшего Гиги Авалиани, тоже учитель Эка Купатадзе, регулярно проводила акции протеста у здания Генпрокуратуры, требуя переквалифицировать статьи и привлечь виновных к строгой ответственности. По данным следствия, причиной насилия стала ревность. Габашвили приревновал к Авалиани свою девушку, которая занималась с ним математикой.
