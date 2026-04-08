https://sputnik-georgia.ru/20260408/teatr-marionetok-gabriadze-poluchil-status-gosudarstvennogo-298012757.html

Театр марионеток Габриадзе получил статус государственного

Sputnik Грузия

В новом статусе театр будет получать финансирование из госбюджета, муниципального бюджета, бюджета автономий и своего фонда 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T16:09+0400

грузия

новости

культура

резо габриадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293970009_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_720839d85a9e2afe62651c5ea2d509f4.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Тбилисский театр марионеток имени Резо Габриадзе получил статус государственного театра – соответствующий приказ министерства культуры обнародован на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно приказу, театр в новом статусе сможет получать финансирование из государственного бюджета, муниципального бюджета, бюджета автономий и своего фонда. Кроме того, театр получил доступ к иностранным инвестициям, частным пожертвованиям, пожертвованиям местных и международных организаций и реализации билетов. Выдающийся грузинский сценарист, художник и режиссер Резо Габриадзе создал свой Театр марионеток в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. Спектакли театра побывали во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях – в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Дрездене, Москве и других городах. Театр марионеток Резо Габриадзе пользуется огромной популярностью и по сей день, даже после смерти режиссера: билеты на представления театра раскупаются за считанные минуты.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

