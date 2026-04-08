Театр марионеток Габриадзе получил статус государственного
В новом статусе театр будет получать финансирование из госбюджета, муниципального бюджета, бюджета автономий и своего фонда 08.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Тбилисский театр марионеток имени Резо Габриадзе получил статус государственного театра – соответствующий приказ министерства культуры обнародован на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно приказу, театр в новом статусе сможет получать финансирование из государственного бюджета, муниципального бюджета, бюджета автономий и своего фонда. Кроме того, театр получил доступ к иностранным инвестициям, частным пожертвованиям, пожертвованиям местных и международных организаций и реализации билетов. Выдающийся грузинский сценарист, художник и режиссер Резо Габриадзе создал свой Театр марионеток в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. Спектакли театра побывали во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях – в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Дрездене, Москве и других городах. Театр марионеток Резо Габриадзе пользуется огромной популярностью и по сей день, даже после смерти режиссера: билеты на представления театра раскупаются за считанные минуты.
16:09 08.04.2026 (обновлено: 16:24 08.04.2026)
