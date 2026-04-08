Цыганская община: где они проживают в Грузии - видео
В Грузии проживает небольшая, в основном маргинализированная община цыган, которых примерно около тысячи человек. Проживают они в основном в Тбилиси, Батуми и...
2026-04-08T16:28+0400
В Грузии проживает небольшая, в основном маргинализированная община цыган, которых примерно около тысячи человек. Проживают они в основном в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Местные цыгане ведут оседлый образ жизни, многие занимаются попрошайничеством, особенно в туристических местах. У цыган в Грузии нередко возникают проблемы с документами, образованием и интеграцией в общество.
Точное число цыган, проживающих в Грузии, до сих пор неизвестно. Помимо крупных городов, часть из них живет в Телави, Гардабани и Кобулети. В Грузии проживают цыгане-боша, которые также живут в Армении и Турции, и цыгане группы "Дом" (ближневосточные цыгане).