Грузия
рус
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260408/v-gruzii-rasshiryayut-ponyatie-inostrannogo-granta-298002982.html
В Грузии расширяют понятие иностранного гранта
В Грузии расширяют понятие иностранного гранта
Sputnik Грузия
Любая активность, вытекающая из интересов иностранного государства или зарубежной политической партии, признается грантовой деятельностью и подлежит жесткому... 08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T18:08+0400
2026-04-08T18:13+0400
политика
грузия
новости
антикоррупционное бюро
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1b/288657784_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_07b8dc35055f4268cad1ebaadf5ea108.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "О грантах", которые уточняют понятие гранта и ограничивают распространение соответствующих норм на посольства и консульства.Согласно нововведению, грантом также будут считаться денежные средства или помощь в натуральной форме, предоставленные иностранному юридическому лицу, работающему в Грузии, либо грузинскому юридическому лицу, если они могут быть использованы для деятельности, направленной на оказание какого-либо влияния на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, и если такая деятельность осуществляется либо должна осуществляться с целью формирования, проведения или изменения внутренней или внешней политики Грузии.Грантом также будут считаться средства, которые могут быть использованы для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или позиций правительства иностранного государства либо иностранной политической партии.При этом действие данных норм не будет распространяться на аккредитованные в Грузии дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций.Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1b/288657784_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_8f7ff85f318310b0d654541510f511cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, антикоррупционное бюро
политика, грузия, новости, антикоррупционное бюро

В Грузии расширяют понятие иностранного гранта

18:08 08.04.2026 (обновлено: 18:13 08.04.2026)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2026
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
Любая активность, вытекающая из интересов иностранного государства или зарубежной политической партии, признается грантовой деятельностью и подлежит жесткому контролю
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "О грантах", которые уточняют понятие гранта и ограничивают распространение соответствующих норм на посольства и консульства.
Согласно нововведению, грантом также будут считаться денежные средства или помощь в натуральной форме, предоставленные иностранному юридическому лицу, работающему в Грузии, либо грузинскому юридическому лицу, если они могут быть использованы для деятельности, направленной на оказание какого-либо влияния на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, и если такая деятельность осуществляется либо должна осуществляться с целью формирования, проведения или изменения внутренней или внешней политики Грузии.
Грантом также будут считаться средства, которые могут быть использованы для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или позиций правительства иностранного государства либо иностранной политической партии.
При этом действие данных норм не будет распространяться на аккредитованные в Грузии дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций.
Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0