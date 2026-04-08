В Грузии расширяют понятие иностранного гранта
08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T18:13+0400
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "О грантах", которые уточняют понятие гранта и ограничивают распространение соответствующих норм на посольства и консульства.
Согласно нововведению, грантом также будут считаться денежные средства или помощь в натуральной форме, предоставленные иностранному юридическому лицу, работающему в Грузии, либо грузинскому юридическому лицу, если они могут быть использованы для деятельности, направленной на оказание какого-либо влияния на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, и если такая деятельность осуществляется либо должна осуществляться с целью формирования, проведения или изменения внутренней или внешней политики Грузии.
Грантом также будут считаться средства, которые могут быть использованы для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или позиций правительства иностранного государства либо иностранной политической партии.
При этом действие данных норм не будет распространяться на аккредитованные в Грузии дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций.
Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.