Ведущие телекомпании Грузии получили предупреждение из-за нарушений закона

По правилам, телеканалам в стране запрещено освещать новости и отдельные общественно-политические программы на основе личного отношения или мнения 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T17:08+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям вынесла письменное предупреждение телеканалам "Имеди", "ПосТВ", "ТВ Пирвели" и "Формула" за нарушение Закона Грузии "О вещании". Комиссия начала мониторинг выполнения требований закона "О вещании" в феврале 2026 года. В частности, телекомпании проверяли на выполнение требований объективности и точности. По данным комиссии, во время проверки телекомпании "Имеди", лояльной к правящей партии "Грузинская мечта", было выявлено четыре нарушения. Все факты касались освещения новостей на основе личного мнения и отношения ведущих. Другая лояльная к власти телекомпания, "ПосТВ", семь раз нарушила требования закона, среди которых запрет выражения личных мнений ведущими информационных выпусков и обязательство передавать информацию, основанную на фактах, с надлежащей точностью. Оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" нарушила закон 18 раз. Среди нарушений – освещение новостей на основе личных мнений/отношений, одностороннее освещение событий и нарушения требования надлежащей точности. Оппозиционный телеканал "Формула" уличен в 20 фактах нарушения требования закона, которые в основном были связаны с нарушением принципа беспристрастности. Кроме того, было зафиксировано нарушение требования соблюдения баланса, где была представлена позиция только одной стороны. Исходя из того, что в отношении телеканалов за нарушения подобного характера в течение последнего года санкции не применялись, Комиссия по коммуникациям вынесла вещателям письменное предупреждение. При повторном нарушении компании будут оштрафованы. Согласно правилам, телеканалам в Грузии запрещено освещать новости и отдельные общественно-политические программы на основе личного отношения или мнения. Ограничение выражения личного отношения или мнения вещателя в новостной программе, а также выполнение требований соблюдения баланса в новостях и освещения факта с надлежащей точностью служит защите редакционной независимости вещателя и прав зрителей, чтобы те имели возможность получать объективную и многостороннюю информацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

