Захарова: Киев – один из мировых лидеров в черной трансплантологии

08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T18:06+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Дипломат отметила, что это уже ни для кого не секрет, а самой уязвимой категорией оказались дети, лишившиеся родителей."Самыми уязвимыми в этой сфере, конечно, оказались дети. Не просто дети, а дети-сироты", – сказала Захарова.При этом киевский режим, как обратила внимание Захарова, активно использует так называемую детскую тему в своей антироссийской пропаганде на различных международных площадках.Кроме того, она подчеркнула, что Владимир Зеленский регулярно благодарит западных спонсоров за поставки вооружений, однако не делает этого в отношении посредников, которые способствуют воссоединению детей с семьями.В частности, Мария Захарова пояснила поведение Зеленского тем, что если он озвучит благодарность по "детскому" вопросу, то ему придется признать факт ведущейся работы по воссоединению семей, а значит, он потеряет возможность далее утверждать о специально похищенных украинских детях."Он не может сделать ничего, что хоть как-то могло бы не то чтобы разрушить, а помешать ему дальше пропагандировать созданный им же ложный миф", – сказала официальный представитель МИД РФ. Напомним, летом 2025 года, в рамках второго раунда российско-украинских переговоров украинская сторона передала Москве список детей с 339 фамилиями. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заверил, что ситуация по каждому ребенку из этого списка будет проработана. Тогда Мария Захарова отмечала, что список из 339 несовершеннолетних украинцев, который передала в Стамбуле делегация Киева, стал шоком для тех, кто на протяжении трех лет распространял циничный фейк о "десятках тысяч" якобы похищенных детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

россия, в мире, новости, стамбул, москва, украина, мария захарова, владимир зеленский, владимир мединский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины