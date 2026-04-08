Запрет на пластик в Грузии откладывается – решение правительства

Запрет на продажу напитков в пластике в объеме до трех литров должен был вступить в силу с 1 января 2027 года 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T13:08+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение отложить введение запрета на производство, импорт и размещение на рынке напитков в пластиковых бутылках на четыре года, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Запрет на продажу на рынке напитков в пластиковых бутылках в объеме до трех литров должен был вступить в силу с 1 января 2027 года. Против запрета выступили все грузинские производители напитков. "У нас были активные консультации с бизнес-сектором. Спасибо за это министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства. После консультаций мы приняли решение отложить вступление в силу регулирования производства, импорта и размещения на рынке напитков в пластиковых бутылках на четыре года, до первого февраля 2031 года", – сказал Кобахидзе. По его словам, несмотря на заботу об окружающей среде и о сокращении пластика, правительство должно учитывать побочные факторы, в том числе интересы бизнеса, а также возможное влияние конкретных регулирований на потребительские цены. По мнению экспертов, изъятие пластиковых бутылок с рынка фактически привело бы к исчезновению газированных напитков объемом 2 литра и более, поскольку производство стеклянной тары аналогичного объема привело бы к удорожанию себестоимости напитка не менее чем на 50%. Также возросла бы стоимость производства напитков, расфасованных в тару других размеров примерно на 20-30%. Кроме того, по мнению бизнеса, вступление в силу запрета на пластиковые бутылки означает значительные финансовые потери и создаст необходимость серьезной оптимизации численности сотрудников.

