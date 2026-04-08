Знаменитая "Кукушка" возвращается: в Грузии восстановят исторический поезд
В правительстве подчеркивают, что проект имеет важное значение для развития туризма 08.04.2026
2026-04-08T17:00+0400
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии планирует восстановить исторический поезд Боржоми-Бакуриани, известный как "Кукушка", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Поезд, который не функционирует с 2020 года, планируют вернуть на маршрут с января следующего года.
"Мы приняли решение, и это часть плана, о реконструкции исторического поезда Боржоми-Бакуриани, т. н. "Кукушки". Будет полностью реконструирована как железная дорога, так и инфраструктура, а также отремонтированы пять соответствующих станций", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
В правительстве подчеркивают, что проект имеет важное значение для развития туризма. Кроме того, власти намерены расширить железнодорожную сеть: появится направление Тбилиси-Кутаиси.
Строительство единственной на сегодняшний день в Грузии узкоколейной железнодорожной линии между горными курортами Боржоми и Бакуриани началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года. Длина линии 37,2 километра, но ввиду сложности рельефа дорога занимает 2,5 часа.
По железной дороге между Боржоми и Бакуриани долгое время ходил маленький паровоз, в связи с чем и за нынешними железнодорожными составами закрепилось название "Кукушка".
В 2016 году поезда полностью обновили, но при этом сохранили первозданный вид. Во время пандемии в 2020 году движение поезда приостановили, но так и не возобновили впоследствии из-за небезопасности инфраструктуры.