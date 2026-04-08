https://sputnik-georgia.ru/20260408/znamenitaya-kukushka-vozvraschaetsya-v-gruzii-vosstanovyat-istoricheskiy-poezd-298013761.html

Знаменитая "Кукушка" возвращается: в Грузии восстановят исторический поезд

Sputnik Грузия

В правительстве подчеркивают, что проект имеет важное значение для развития туризма 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T17:00+0400

ираклий кобахидзе

экономика

новости

грузия

боржоми

бакуриани

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24208/74/242087460_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_6809116ea5efe500bb1ab2456d14763a.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии планирует восстановить исторический поезд Боржоми-Бакуриани, известный как "Кукушка", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Поезд, который не функционирует с 2020 года, планируют вернуть на маршрут с января следующего года. В правительстве подчеркивают, что проект имеет важное значение для развития туризма. Кроме того, власти намерены расширить железнодорожную сеть: появится направление Тбилиси-Кутаиси. Строительство единственной на сегодняшний день в Грузии узкоколейной железнодорожной линии между горными курортами Боржоми и Бакуриани началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года. Длина линии 37,2 километра, но ввиду сложности рельефа дорога занимает 2,5 часа. По железной дороге между Боржоми и Бакуриани долгое время ходил маленький паровоз, в связи с чем и за нынешними железнодорожными составами закрепилось название "Кукушка". В 2016 году поезда полностью обновили, но при этом сохранили первозданный вид. Во время пандемии в 2020 году движение поезда приостановили, но так и не возобновили впоследствии из-за небезопасности инфраструктуры.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

