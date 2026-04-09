https://sputnik-georgia.ru/20260409/den-natsionalnogo-edineniya-otmechayut-v-gruzii-297994876.html
День национального единения отмечают в Грузии
День национального единения отмечают в Грузии
09.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-09T09:01+0400
2026-04-09T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск министерства обороны СССР.По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента.В связи с этим днем, по традиции, во всех церквях Грузии пройдет панихида. Первые лица страны возложат венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.Как грузинское гостеприимство могло сорвать расследование 9 апреля &gt;&gt;День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдия, в дальнейшем президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума.В ходе референдума подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости страны на основании Акта об объявлении независимости Первой Республики Грузия 26 мая 1918 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
© Courtesy of Giorgi Kvirikashvili — Мемориал жертвам 9 апреля
