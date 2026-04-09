Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Ограничения фактически парализовали основной маршрут в направлении Джавахети для транзитного транспорта 09.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. На перевале Паравани на юге Грузии из-за сложных метеорологических условий введен запрет для передвижения всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, из-за метели и ограниченной видимости временно запрещено движение на участке 94-110 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда). На участке 110-146 км этой же дороги запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов автотранспорта движение свободно.

