https://sputnik-georgia.ru/20260409/gotovimsya-k-vstreche---zelenskiy-o-trkhstoronnem-formate-298033400.html

Готовимся к встрече – Зеленский о трехстороннем формате

Sputnik Грузия

Переговорный процесс был приостановлен из-за конфликта в Иране 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T19:24+0400

в мире

политика

украина

сша

ближний восток

дмитрий песков

владимир зеленский

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276662492_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4386cefe1d12842907ce6849c4b4325.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Владимир Зеленский заявил, что стороны готовят новую трехстороннюю встречу Украины, России и США по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости. По его словам, в переговорном процессе возникла пауза из-за конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время, отметил он, Киев все еще обсуждает с американской стороной гарантии безопасности, однако четкого решения по ним пока нет. Возможную дату проведения встречи и ее точный формат Зеленский также не озвучил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, поскольку США сосредоточены на других вопросах. На следующий день он отметил, что Россия ожидает нового раунда переговоров, однако место и время по понятным причинам пока не определены.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

