Готовимся к встрече – Зеленский о трехстороннем формате
Готовимся к встрече – Зеленский о трехстороннем формате
Переговорный процесс был приостановлен из-за конфликта в Иране
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Владимир Зеленский заявил, что стороны готовят новую трехстороннюю встречу Украины, России и США по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости. По его словам, в переговорном процессе возникла пауза из-за конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время, отметил он, Киев все еще обсуждает с американской стороной гарантии безопасности, однако четкого решения по ним пока нет. Возможную дату проведения встречи и ее точный формат Зеленский также не озвучил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, поскольку США сосредоточены на других вопросах. На следующий день он отметил, что Россия ожидает нового раунда переговоров, однако место и время по понятным причинам пока не определены.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
19:24 09.04.2026 (обновлено: 19:39 09.04.2026)
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Владимир Зеленский заявил, что стороны готовят новую трехстороннюю встречу Украины, России и США по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости.

"Мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а потом, наверное, поедет к соседям", – заявил Зеленский.

По его словам, в переговорном процессе возникла пауза из-за конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время, отметил он, Киев все еще обсуждает с американской стороной гарантии безопасности, однако четкого решения по ним пока нет. Возможную дату проведения встречи и ее точный формат Зеленский также не озвучил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, поскольку США сосредоточены на других вопросах. На следующий день он отметил, что Россия ожидает нового раунда переговоров, однако место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
