https://sputnik-georgia.ru/20260409/gruzinskie-vaterpolisty-obygrali-sbornuyu-slovenii--298032156.html

Грузинские ватерполисты обыграли сборную Словении

Sputnik Грузия

Имя будущего соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T22:51+0400

спорт

грузия

словения

тбилиси

турция

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298014923_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_84661b9c8c20b6ae86a2ad63781e65f4.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло провела свой последний матч группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года во втором дивизионе против команды Словении, одержав победу со счетом 24:7.С тремя победами сборная Грузии вышла в 1/16 финала.Имя соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа.Грузинские ватерполисты с самого начала имели преимущество и выиграли все четыре четверти – 6:1, 6:4, 6:1, 6:1. Самым результативным в грузинской команде стал Хвича Джахая – шесть голов.Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17, а затем обыграла и команду Бразилии – 17:15.Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля.После группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку на финальный турнир чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

