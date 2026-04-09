Грузия
рус
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260409/gruzinskie-vaterpolisty-obygrali-sbornuyu-slovenii--298032156.html
Грузинские ватерполисты обыграли сборную Словении
Грузинские ватерполисты обыграли сборную Словении
Sputnik Грузия
Имя будущего соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа 09.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-09T22:51+0400
2026-04-09T22:51+0400
спорт
грузия
словения
тбилиси
турция
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298014923_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_84661b9c8c20b6ae86a2ad63781e65f4.jpg
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло провела свой последний матч группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года во втором дивизионе против команды Словении, одержав победу со счетом 24:7.С тремя победами сборная Грузии вышла в 1/16 финала.Имя соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа.Грузинские ватерполисты с самого начала имели преимущество и выиграли все четыре четверти – 6:1, 6:4, 6:1, 6:1. Самым результативным в грузинской команде стал Хвича Джахая – шесть голов.Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17, а затем обыграла и команду Бразилии – 17:15.Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля.После группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку на финальный турнир чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
словения
тбилиси
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298014923_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_cddc852b784f03440f279c9c1240b8ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, словения, тбилиси, турция, новости
спорт, грузия, словения, тбилиси, турция, новости

Грузинские ватерполисты обыграли сборную Словении

22:51 09.04.2026
© Aquatic Sports FederationГрузинские ватерполисты обыграли сборную Бразилии
Грузинские ватерполисты обыграли сборную Бразилии - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2026
© Aquatic Sports Federation
Подписаться
Имя будущего соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло провела свой последний матч группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года во втором дивизионе против команды Словении, одержав победу со счетом 24:7.
С тремя победами сборная Грузии вышла в 1/16 финала.
Имя соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа.
Грузинские ватерполисты с самого начала имели преимущество и выиграли все четыре четверти – 6:1, 6:4, 6:1, 6:1. Самым результативным в грузинской команде стал Хвича Джахая – шесть голов.
Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17, а затем обыграла и команду Бразилии – 17:15.
Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля.
После группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку на финальный турнир чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0