Какой сегодня церковный праздник: 9 апреля 2026

По православному церковному календарю 9 апреля отмечают день памяти Матроны Солунской, преподобного Иоанна, а также мучеников Мануила и Феодосия 09.04.2026, Sputnik Грузия

справки

религия

календарь религиозных праздников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Матрона СолунскаяПо церковному календарю 9 апреля поминают мученицу Матрону Солунскую, пострадавшую за Христову веру в III или IV веке.Матрона была рабыней иудейки Павтилы, супруги одного из солунских военачальников. Павтила принуждала рабыню-христианку сменить веру, которая тайно от хозяйки посещала церковь.Однажды хозяйка узнав, что рабыня опять была в церкви, жестоко ее избила и, связав, заперла в темной комнатушке. Утром Павтила, открыв дверь, обнаружила, что девушка развязана и молится. Разозлившись, Павтила вновь избила мученицу и, связав ее крепче, оставила в заточении без пищи и воды.Через четыре дня открыв дверь коморки, хозяйка нашла рабыню невредимой и в ярости избила христианку палками, закрыла в комнатушке, где девушка и скончалась.По приказу хозяйки тело мученицы сбросили со стены города, а останки святой подобрали и похоронили христиане. Павтилу же вскоре постиг Божий суд. Она оступилась и разбилась насмерть на том месте, где сбросили тело Матроны по ее приказу.Иоанн прозорливыйПо церковному календарю 9 апреля поминают преподобного Иоанна прозорливого, Египетского, который жил в IV веке.Иоанн родился в 305 году, в египетском городе Ликополе близ Фив. Он был плотником, но когда ему исполнилось 25 лет, оставив ремесло, он принял постриг и провел 15 лет в разных обителях. Затем в поисках полного уединения, Иоанн поселился на Волчьей горе в области Фиваида.С людьми, приходившими к преподобному за советом и утешением, он беседовал через небольшое окошко. Через это же маленькое окно святой принимал скромную пищу, которую ему приносили.Иоанн через 30 лет подвижнической жизни получил от Господа дар прозорливости, в том числе предсказал императору Феодосию Великому победу над его противниками, Максимом и Евгением, и победоносную войну против галлов.Отшельником преподобный прожил 50 лет. В своих наставлениях он прежде всего заповедовал иметь смирение.Преподобный Иоанн дожил до глубокой старости. Он умер в 90-летнем возрасте в 395 году.Мануил и ФеодосийПо церковному календарю 9 апреля поминают мучеников Мануила и Феодосия, пострадавших за веру в Сирмии в 304-м.Мануил и Феодосий ежедневно наблюдая, как язычники жестоко убивают христиан, уверовали в Спасителя. Они решили пострадать за свою веру и смело исповедали себя перед правителем христианами, чем очень удивили язычников.Правитель сначала уговаривал мучеников отречься от своей веры, а когда все попытки оказались тщетными, приказал их пытать, а в конце обезглавить.ИмениныМатрона, Александр, Ефрем, Евтихий, Иван, Кондратий, Кирик, Макар, Мануил, Павел и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

