https://sputnik-georgia.ru/20260409/khidirbegishvili-vladyku-shio-obyazatelno-vyberut-patriarkhom---video-298029547.html

Хидирбегишвили: владыку Шио обязательно выберут Патриархом - видео

Sputnik Грузия

Митрополит Шио будет избран Патриархом Грузии, но ему будет нелегко из-за внутренней ситуации в церкви. 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T16:00+0400

пресс-центр sputnik грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/09/298029356_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_415cb542ab5245faf8256aefe12b5eef.jpg

Об этом заявил политолог, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, генеральный директор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-концеренции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Владыку Шио выберут Патриархом обязательно, а вторым кандидатом скорее всего будет достойнейший Митрополит Иов (в миру Элгуджа Зурабович Акиашвили) — иерарх Грузинской православной церкви, митрополит Урбнисский и Руисский... Но Патриарху Шио будет очень нелегко несмотря на сильный характер и физическую силу, сентиментальным и эмоциональным его никак не назовёшь. Кроме внешних врагов, нужно будет разобраться – есть ли коррупция внутри церкви, так как финансирование ГПЦ с 40 млн подняли на 60 или 70, но целевое использование средств не очень-то заметно и это придется проверить", - заявил Хидирбегишвили. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) управляет церковью на переходный период, согласно решению Священного Синода. Он будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Священным синодом нового главы ГПЦ. Выборы должны состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения патриаршего престола и не позднее чем через два месяца.1 минуту назад

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

