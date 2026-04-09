https://sputnik-georgia.ru/20260409/kompromissov-ne-budet--premer-gruzii-vstretilsya-so-stroitelyami-298030734.html

"Компромиссов не будет" – премьер Грузии встретился со строителями

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе напомнил о важности выстраивания качественной инфраструктуры в Грузии 09.04.2026

2026-04-09T17:56+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правительство Грузии не допустит компромиссов для строительных компаний при реализации государственных инфраструктурных проектов, и надлежащие стандарты, качество и сроки будут иметь критически важное значение, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе и главой правительственной администрации Леваном Жоржолиани встретились с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры. В ходе встречи основное внимание было уделено проблемам, связанным с качеством реализации различных проектов. На встрече обсуждались потребности бизнеса и шаги, которые государство рассматривает для поддержки грузинских компаний. Глава правительства отметил, что постоянные консультации с бизнесом являются приоритетом для правительства, чтобы при реализации проектов максимально защищались интересы государства и обеспечивалась здоровая деловая среда. На встрече было решено продолжить взаимодействие с бизнесом, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию существующих практик и позволит государству реализовывать качественные проекты по справедливым рыночным ценам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

