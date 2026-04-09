Мининфраструктуры Грузии освоило бюджет ведомства с превышением

09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T21:51+0400

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министерство инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за три месяца 2026 года на 107,4%, сообщила пресс-служба ведомства.Министерство инфраструктуры занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения.По словам министра инфраструктуры Реваза Сохадзе, достигнутые министерством результаты являются итогом активной работы. Он отметил, что план на первый квартал был перевыполнен, а потраченная сумма составила приблизительно 442 млн лари.Министр также подчеркнул, что у ведомства есть еще более амбициозные планы, особенно на второй и третий кварталы, когда будет запущена значительная часть основных инфраструктурных проектов.Ведомства, находящиеся в управлении Министерства, также превзошли свои планы за первые три месяца 2026 года: Департамент автодорог – 281,1 млн лари (111% от плана), Муниципальный фонд развития Грузии – 119,3 млн лари (100% от плана), ООО "Объединенная компания водоснабжения Грузии" – 39,0 млн лари (108% от плана).Как пояснили в Департаменте автодорог, результаты первого квартала указывают на переход к активной фазе инфраструктурных работ. На данном этапе по всей стране реализуются 85 проектов, финансируемых из государственного бюджета, большинство из которых включают ремонт дорог, работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и укрепление береговой линии.В первом квартале завершено 11 проектов, результаты которых уже доступны населению.План строительства основных дорог также был выполнен на 124%, на что было потрачено 149,6 млн лари. Работы продолжаются, и в этом году будут завершены четыре участка автомагистрали: шестикилометровый участок магистрали Самтредиа–Григолети и трехкилометровый участок трассы Григолети–Кобулети, главная дорога Сагареджо–Бадиаури и новая подъездная дорога к Гудаури.Объединенная компания водоснабжения Грузии также активно продолжает свою работу по всей стране – при поддержке государственного бюджета и финансовых учреждений реализуются проекты на сумму более 2 млрд лари в более чем 100 городах и селах. В результате завершения этих проектов более 300 тысяч человек получат доступ к улучшенной системе водоснабжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

