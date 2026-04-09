https://sputnik-georgia.ru/20260409/mininfrastruktury-gruzii-osvoilo-byudzhet-vedomstva-s-prevysheniem-298031607.html
Мининфраструктуры Грузии освоило бюджет ведомства с превышением
Sputnik Грузия
Переосвоение бюджета было предопределено активной инфраструктурной деятельностью 09.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-09T21:51+0400
экономика
грузия
новости
гудаури
министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252402959_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_a80cf0b255b502fbf6682fbb42c8ac02.jpg
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252402959_164:0:1941:1333_1920x0_80_0_0_74601b80e9cdb893b54fc31b12d0262a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, гудаури, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министерство инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за три месяца 2026 года на 107,4%, сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство инфраструктуры занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения.
"Министерство инфраструктуры Грузии выполнило государственный бюджет за первые три месяца 2026 года на 107,4%, или на 30,5 млн лари, сверх запланированного. Денежные расходы государственного бюджета составили 441,3 млн лари, что на 30,5 млн лари больше, чем планировалось (410,8 млн лари)", – говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Реваза Сохадзе, достигнутые министерством результаты являются итогом активной работы. Он отметил, что план на первый квартал был перевыполнен, а потраченная сумма составила приблизительно 442 млн лари.
Министр также подчеркнул, что у ведомства есть еще более амбициозные планы, особенно на второй и третий кварталы, когда будет запущена значительная часть основных инфраструктурных проектов.
"Мы активно работаем над различными программами и направлениями, о которых объявили в начале года. Надеемся, что в этом отношении у нас не возникнет никаких проблем. Мы постараемся обеспечить максимально быстрое и качественное выполнение всех работ, связанных с улучшением инфраструктуры в нашей стране", – отметил Сохадзе.
Ведомства, находящиеся в управлении Министерства, также превзошли свои планы за первые три месяца 2026 года: Департамент автодорог – 281,1 млн лари (111% от плана), Муниципальный фонд развития Грузии – 119,3 млн лари (100% от плана), ООО "Объединенная компания водоснабжения Грузии" – 39,0 млн лари (108% от плана).
Как пояснили в Департаменте автодорог, результаты первого квартала указывают на переход к активной фазе инфраструктурных работ. На данном этапе по всей стране реализуются 85 проектов, финансируемых из государственного бюджета, большинство из которых включают ремонт дорог, работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и укрепление береговой линии.
В первом квартале завершено 11 проектов, результаты которых уже доступны населению.
План строительства основных дорог также был выполнен на 124%, на что было потрачено 149,6 млн лари. Работы продолжаются, и в этом году будут завершены четыре участка автомагистрали: шестикилометровый участок магистрали Самтредиа–Григолети и трехкилометровый участок трассы Григолети–Кобулети, главная дорога Сагареджо–Бадиаури и новая подъездная дорога к Гудаури.
Объединенная компания водоснабжения Грузии также активно продолжает свою работу по всей стране – при поддержке государственного бюджета и финансовых учреждений реализуются проекты на сумму более 2 млрд лари в более чем 100 городах и селах. В результате завершения этих проектов более 300 тысяч человек получат доступ к улучшенной системе водоснабжения.