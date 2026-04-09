На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март
На текущий момент участниками системы являются 1,7 млн граждан, а общая сумма уже осуществленных выплат достигла 145,5 млн лари 09.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-09T19:56+0400
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 марта 2026 года составила 8,8 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда страны.Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 30,1 тысячи человек на общую сумму 145,5 миллиона лари.По информации фонда, в марте 2026 года общая доходность активов превысила 2,4 миллиарда лари. В этот период сохраняет лидерство динамичный портфель. Реальная доходность, с учетом инфляции, с 6 августа 2023 года по 31 марта 2026 года выглядит следующим образом:Основное различие между портфелями заключается в доле глобальных акций. По состоянию на конец марта доля акций в динамичном портфеле составляла 52,9%, в сбалансированном – 36,0%, а в консервативном – 17,6%.Система накопительной пенсии действует в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется 6% от суммы его зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% – его работодатель, а еще 2% – государство. При годовой зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Динамичный портфель – 9,2%;
Сбалансированный портфель – 8,3%;
Консервативный портфель – 7,6%.
