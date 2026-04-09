Неуважение к грузинскому народу – депутат о назначении Адеишвили на Украине
Разыскиваемого Грузией экс-министра юстиции Зураба Адеишвили повысили в должности, несмотря на возможную критику со стороны Тбилиси 09.04.2026
2026-04-09T17:18+0400
16:55 09.04.2026 (обновлено: 17:18 09.04.2026)
Разыскиваемого Грузией экс-министра юстиции Зураба Адеишвили повысили в должности, несмотря на возможную критику со стороны Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Назначение бывшего министра юстиции Грузии и соратника Михаила Саакашвили Зураба Адеишвили директором Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины – это подтверждение неуважения украинских властей к народу Грузии, заявил депутат парламента Леван Мачавариани журналистам.
Разыскиваемый Грузией экс-министр юстиции Зураб Адеишвили назначен директором Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины. Глава этого ведомства одновременно возглавляет и Бюро Интерпола на Украине.
"Назначение Зураба Адеишвили на эту должность свидетельствует о том, что они не уважают граждан Грузии, я имею в виду украинские власти, а не украинский народ", – заявил Мачавариани.
По его словам, все это говорит об их собственной природе, когда они повысили одного из создателей кровавого режима до такой должности.
"Прошлое человека для них не имеет значения. Все это говорит об их аморальной натуре. Этот факт печален. Мы видели много подобных повышений и раньше. Даже когда заместитель Вано Мерабишвили был назначен заместителем начальника разведки, как и Саакашвили, который является преступником. Исходя из этого у нас столько претензий к украинским властям", – подытожил Мачавариани.
Адеишвили, входивший в круг политиков, принимавших решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. С 2020 года известно, что он работает в Генпрокуратуре Украины.
В Грузии Адеишвили заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам: о закрытии "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году, о присвоении завода "Акура" в 2004 году, о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году, о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 году и о фальсификации улик по делу о пытках заключенных в 2012 году.
Он был признан виновным по таким обвинениям, как организация нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификация улик, давление на свидетеля, организация лишения человека свободы, злоупотребление и превышение полномочий. Самый большой срок Адеишвили получил за организацию похищения депутата – шесть лет лишения свободы.
Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе.
Более того, в июле 2024 года стало известно, что Адеишвили фигурирует в деле о подготовке госпереворота и теракта в Грузии, в том числе против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Об этом сказал депутат сакребуло (горсобрание) Поти от партии "Единое национальное движение" Лаша Рухая после опроса по делу.