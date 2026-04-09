Отрицание геноцида советского народа наказуемо – Путин подписал закон
Закон предусматривает уголовную ответственность сроком до пяти лет лишения свободы
2026-04-09T19:42+0400
ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за отрицание или оправдание геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти его жертв и осквернение их захоронений как на территории России, так и за ее пределами, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает уголовную ответственность сроком до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, расположенных как на территории России, так и за ее пределами, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов, увековечивающих память жертв, если эти действия направлены на нанесение ущерба их историко-культурному значению.Кроме того, наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет устанавливается за отрицание или оправдание геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти его жертв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
