https://sputnik-georgia.ru/20260409/postupayuschim-v-magistraturu-v-gruzii-opublikovano-rukovodstvo-po-ekzamenu-2026-goda-297988225.html

Поступающим в магистратуру в Грузии: опубликовано руководство по экзамену 2026 года

Sputnik Грузия

Регистрация кандидатов на получение степени магистра ведется онлайн на сайте Национального центра экзаменов и оценок

"банк грузии"

новости

общество

грузия

образование

образование в грузии

реформа системы образования в грузии

система образования

национальный центр экзаменов и оценок грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001710_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_fab81801a7fb7cf11292f6a9d79260c4.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал для поступающих на программу магистратуры по общему экзамену 2026 года "Руководство для кандидатов в магистратуру". Обучение в грузинских вузах делится на две ступени: бакалавриат (3–4 года) и магистратура (1+1 год). Руководство содержит подробную информацию о сроках регистрации, формате экзамена, структуре теста, времени проведения экзамена, системе оценки и применяемых правилах. В документе также представлен список магистерских программ в высших учебных заведениях. Регистрация кандидатов на получение степени магистра ведется в электронном виде на сайте Национального центра экзаменов и оценок – online.naec.ge и продлится до 18:00 11 мая. После истечения указанного срока поступающий сможет только выбрать или изменить город проведения экзамена, а также завершить уже начатую регистрацию.Для участия в общем магистерском экзамене кандидат должен оплатить соответствующий сбор в размере 50 лари. Оплата сбора осуществляется через платформы "Банка Грузии", а именно: систему онлайн-платежей (bogpay.ge), интернет-банкинг (ibank.ge), мобильное приложение (mBank) и терминалы самообслуживания. В рамках реформы высшего образования обучение по магистерским программам в государственных высших учебных заведениях полностью финансируется государством. Общий магистерский экзамен состоит из четырех частей: понимание прочитанного, аналитическое письмо, логическое мышление, количественное мышление. Экзамен считается сданным, если кандидат преодолел минимальный порог как минимум по трем из четырех компонентов теста. В случае отдельных магистерских программ может потребоваться превышение минимального порога компетентности по всем четырем компонентам. Обязательным условием для продолжения обучения в магистратуре, помимо общего экзамена, является сдача экзамена/экзаменов, установленных высшим учебным заведением. Общий экзамен для магистрантов проводится Национальным центром оценки и экзаменов, а внутренние экзамены – соответствующими высшими учебными заведениями. Желающие принять участие во внутренних экзаменах должны подать заявку в соответствующее высшее учебное заведение. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами госвузы преимущественно станут узкопрофильными. Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

