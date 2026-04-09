https://sputnik-georgia.ru/20260409/pravitelstvo-gruzii-uproschaet-priznanie-starykh-diplomov-298030920.html

Правительство Грузии упрощает признание старых дипломов

Sputnik Грузия

Проблема признания дипломов, выданных до 2010 года, будет решена благодаря новым законодательным поправкам 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T18:56+0400

грузия

новости

общество

гиви миканадзе

образование

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663167_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_10b02fb0ddee09e622ed283baac3c263.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правительство Грузии представило новую законодательную инициативу, которая раз и навсегда решит проблему признания дипломов, выданных до 2010 года, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе журналистам.Новая инициатива направлена на устранение проблем, с которыми сталкивались выпускники при трудоустройстве и подаче документов.По его словам, отсутствие единого реестра и проблемы с аккредитацией вузов приводили к тому, что студенты не получали полной информации о статусе своих программ.Как отметил министр, представленные законодательные поправки, которые должен одобрить и поддержать парламент, положат конец длительным процессам, в ходе которых отдельные граждане обращаются в суд.В Грузии проходит масштабная реформа высшего образования. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными.Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

