Правительство Грузии упрощает признание старых дипломов
Проблема признания дипломов, выданных до 2010 года, будет решена благодаря новым законодательным поправкам 09.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-09T18:56+0400
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правительство Грузии представило новую законодательную инициативу, которая раз и навсегда решит проблему признания дипломов, выданных до 2010 года, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе журналистам.
Новая инициатива направлена на устранение проблем, с которыми сталкивались выпускники при трудоустройстве и подаче документов.
"Благодаря законодательной инициативе правительства в парламент будут внесены поправки, на основании которых тысячи наших граждан раз и навсегда решат проблему, связанную с признанием дипломов, выданных до 2010 года. Также будут решены вопросы, которые уравняют 4-летнее очное и 5-летнее заочное образование", – заявил Миканадзе.
По его словам, отсутствие единого реестра и проблемы с аккредитацией вузов приводили к тому, что студенты не получали полной информации о статусе своих программ.
"В результате были случаи, когда конкретные высшие учебные заведения, еще не получившие аккредитацию, не сообщали об этом абитуриентам, а после зачисления, когда выдавались дипломы, эти дипломы уже имели проблемы", – сказал Миканадзе.
Как отметил министр, представленные законодательные поправки, которые должен одобрить и поддержать парламент, положат конец длительным процессам, в ходе которых отдельные граждане обращаются в суд.
В Грузии проходит масштабная реформа высшего образования. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными.
Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.