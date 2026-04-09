Противостояние у мемориала 9 апреля в Тбилиси: МВД сообщило о двух задержанных

Противостояние у мемориала 9 апреля в Тбилиси: МВД сообщило о двух задержанных

Инцидент спровоцировала попытка активистов оппозиции устроить "политический фильтр", ограничивая доступ к памятнику сторонникам правящей партии 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T15:55+0400

2026-04-09T15:55+0400

2026-04-09T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Один из двух задержанных во время потасовки у мемориала 9 апреля находится под стражей по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе МВД.Потасовка началась после того, как сторонники оппозиции не пропустили граждан к мемориалу жертв 9 апреля. Они задавали пришедшим вопросы о том, являются ли те членами или сторонниками правящей партии. По их словам, у представителей партии "Грузинская мечта" нет морального права приходить к мемориалу.Задержанный опрокинул венки, которые представители власти принесли к мемориалу 9 апреля, и использовал нецензурную лексику.Что касается второго задержанного, он находится под стражей по обвинению в групповом насилии.В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии, а также День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из них – женщины. Для расследования событий, произошедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съезд народных депутатов СССР создал комиссию, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу, что военные применили чрезмерную силу против демонстрантов.День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости страны на основании Акта о независимости Первой Республики Грузия от 26 мая 1918 года.Это решение было принято на основании всенародного референдума, состоявшегося 31 марта 1991 года, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за восстановление независимости и выход страны из состава СССР.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии