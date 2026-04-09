https://sputnik-georgia.ru/20260409/simvol-nezavisimosti-i-edinstva--v-gruzii-vspominayut-9-aprelya-298027101.html

Символ независимости и единства – в Грузии вспоминают 9 апреля 1989 года

Sputnik Грузия

Спикер парламента охарактеризовал этот период как путь учебы на ошибках и поражениях, результатом которого стало осознание истинной цены достоинства страны 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T14:12+0400

политика

грузия

новости

михаил кавелашвили

шалва папуашвили

тбилиси

звиад гамсахурдия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/09/298026934_0:321:1342:1076_1920x0_80_0_0_808b3354d5b81e88ef3a4b2576710d8b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. 9 апреля является одной из важнейших дат новейшей истории Грузии и стало переломным моментом на пути борьбы грузинского народа за свободу, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в социальной сети.В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии, а также День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.Президент отметил, что 9 апреля стало символом национального единства и непоколебимой борьбы, которая через два года, 9 апреля 1991 года, привела к восстановлению государственной независимости Грузии."9 апреля напоминает нам, что защита свободы и государственного суверенитета сегодня требует твердого единства, острого чувства ответственности и постоянной борьбы за лучшее будущее нашей страны, а достойное продолжение этого пути — обязанность каждого грузина", — отметил президент.Председатель парламента Шалва Папуашвили также заявил, что за 35 лет независимости Грузия прошла сложный и тернистый путь, сталкивалась с ошибками и поражениями, но каждый раз поднималась и училась на них."Мы ощущали тяжесть и сладость независимости, ее цену и достоинство. Это наш 35-летний итог", — написал Папуашвили.Он вспомнил слова Святейшего Патриарха, прозвучавшие в трагическую ночь 1989 года: "Опасность реальна", подчеркнув, что угрозы для страны сохраняются, хотя и меняют форму.Глава парламента также отметил, что независимость, свобода и суверенитет — это не просто слова.В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из них — женщины. Для расследования событий, произошедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съезд народных депутатов СССР создал комиссию, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу, что военные применили силу против демонстрантов чрезмерно.День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости страны на основании Акта о независимости первой Республики Грузия от 26 мая 1918 года.Это решение было принято на основании всенародного референдума, состоявшегося 31 марта 1991 года, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за восстановление независимости и выход страны из состава СССР.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

