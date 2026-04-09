https://sputnik-georgia.ru/20260409/spasibo-za-svobodu---pervye-litsa-gruzii-pochtili-pamyat-zhertv-9-aprelya-298026618.html

"Спасибо за свободу" – первые лица Грузии почтили память жертв 9 апреля

Высшее руководство Грузии почтило память жертв трагедии 1989 года у мемориала в Тбилиси, назвав этот день фундаментом современной государственности 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T12:52+0400

общество

грузия

новости

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

михаил кавелашвили

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/09/298026449_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8bdbc12b48e9b387c3fef50a9485339b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Представители грузинского правительства с утра вспоминают жертв 9 апреля и возлагают цветы к мемориалу погибших.9 апреля в Грузии отмечают День восстановления независимости и День памяти жертв разгона в Тбилиси многотысячного митинга 1989 года силами войск министерства обороны СССР с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники.Представители правительства возложили цветы к мемориалу 9 апреля перед зданием парламента в Тбилиси. На церемонии присутствовали президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.Память погибших 9 апреля почтили и члены кабмина.Кроме того, члены правящей команды с утра вспоминают трагические события 37-летней давности в социальных сетях, публикуя фотографии со словами: "Спасибо за свободу!"Они выражают благодарность тем, кто 9 апреля бесстрашно стоял на страже свободы Грузии и пожертвовал своими жизнями ради независимости родины.У здания парламента с утра собираются жители города, часть из них находится у мемориала с ночи. Цветы к мемориалу возлагают также члены оппозиции и представители дипломатического корпуса.Кроме того, у мемориала с утра собрались родители и родственники арестованных во время протестов в Тбилиси, а также гражданские активисты.Между участниками протеста и гражданами, находившимися рядом со зданием парламента, произошла словесная и физическая стычка, в которую пришлось вмешаться полиции. Представители правоохранительных органов контролируют территорию.День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости страны на основании Акта о независимости Первой Республики Грузия от 26 мая 1918 года.Решение было принято на основании всенародного референдума, состоявшегося 31 марта 1991 года, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за восстановление независимости и выход страны из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

