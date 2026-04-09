В Грузии появится новое госучреждение для помощи экономике

В программу "Производи в Грузии" добавят новые инструменты, и будет проведена оптимизация существующих 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T10:50+0400

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правительство создает новое учреждение на базе программы "Производи в Грузии" с целью расширения доступа бизнеса к финансам, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. "Сегодня по нашему решению на базе агентства "Производи в Грузии" будет создано новое учреждение под названием Корпорация экономического развития Грузии. Его коснется, в том числе, функция Фонда развития Грузии", – сказал Кобахидзе. По его словам, в программу "Производи в Грузии" будут добавлены новые инструменты, и будет проведена оптимизация существующих, в результате чего для частного сектора увеличится доступ к финансам. Инвестиционное агентство было упразднено в 2017 году, и его функции выполнял Партнерский фонд. В 2026 году правительство Грузии в рамках реформы упразднило Партнерский фонд, который с 2023 года назывался Фондом развития Грузии и занимался привлечением инвестиций.

