В Грузии появится новое госучреждение для помощи экономике
В Грузии появится новое госучреждение для помощи экономике
В программу "Производи в Грузии" добавят новые инструменты, и будет проведена оптимизация существующих 09.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-09T10:50+0400
2026-04-09T10:50+0400
2026-04-09T10:57+0400
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правительство создает новое учреждение на базе программы "Производи в Грузии" с целью расширения доступа бизнеса к финансам, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. "Сегодня по нашему решению на базе агентства "Производи в Грузии" будет создано новое учреждение под названием Корпорация экономического развития Грузии. Его коснется, в том числе, функция Фонда развития Грузии", – сказал Кобахидзе. По его словам, в программу "Производи в Грузии" будут добавлены новые инструменты, и будет проведена оптимизация существующих, в результате чего для частного сектора увеличится доступ к финансам. Инвестиционное агентство было упразднено в 2017 году, и его функции выполнял Партнерский фонд. В 2026 году правительство Грузии в рамках реформы упразднило Партнерский фонд, который с 2023 года назывался Фондом развития Грузии и занимался привлечением инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
В Грузии появится новое госучреждение для помощи экономике
10:50 09.04.2026 (обновлено: 10:57 09.04.2026)
В программу "Производи в Грузии" добавят новые инструменты, и будет проведена оптимизация существующих
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правительство создает новое учреждение на базе программы "Производи в Грузии" с целью расширения доступа бизнеса к финансам, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство.
"Сегодня по нашему решению на базе агентства "Производи в Грузии" будет создано новое учреждение под названием Корпорация экономического развития Грузии. Его коснется, в том числе, функция Фонда развития Грузии", – сказал Кобахидзе.
По его словам, в программу "Производи в Грузии" будут добавлены новые инструменты, и будет проведена оптимизация существующих, в результате чего для частного сектора увеличится доступ к финансам.
"Новые инициативы включают инициированные кредиты и инструменты развития рынка капитала. Особое внимание будет уделено конкретным секторам, в том числе энергетике, где компании получат доступ к дешевым кредитам. В Минэкономики в качестве независимого ведомства будет сформировано инвестиционное агентство", – отметил премьер.
Инвестиционное агентство было упразднено в 2017 году, и его функции выполнял Партнерский фонд. В 2026 году правительство Грузии в рамках реформы упразднило Партнерский фонд, который с 2023 года назывался Фондом развития Грузии и занимался привлечением инвестиций.