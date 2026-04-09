В Грузии пресекли ввоз крупной партии наркотиков

На фоне рекордной статистики задержаний всем фигурантам новых дел грозит высшая мера наказания – до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T20:57+0400

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Сотрудники полиции пресекли попытку незаконного ввоза в Грузию наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере – задержаны двое иностранцев, говорится в сообщении МВД.По информации МВД, на территориях таможенных пунктов "Сарпи" и "Батумский порт" задержаны 35-летний гражданин Германии и Ирана, а также 30-летний гражданин Турции.В результате личного обыска обвиняемых и детального осмотра транспортного средства полиция изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических и психотропных веществ.Уголовное дело ведется по четырем статьям: незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ, а также психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ; незаконный ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ, а также психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ в крупном размере.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.Кроме того, МВД сообщило о задержании в Батуми 20-летнего гражданина Украины по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств.В результате обыска временного места жительства обвиняемого полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотического средства метадон, подготовленного к продаже.Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.По данным ведомства, сотрудники полиции в разное время задержали в Тбилиси и Батуми еще трех человек, в том числе иностранца, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в содействии их незаконной продаже.В результате обысков личных вещей, квартир и автомобилей задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, в том числе метадон, альфа-ПВП и сушеную марихуану.Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.Всем задержанным грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране предусмотрены одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с наркотиками. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются высшей мерой наказания – пожизненным заключением.Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.

