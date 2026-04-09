https://sputnik-georgia.ru/20260409/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-gruzovikov-298032688.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для грузовиков
Sputnik Грузия
Ограничения сняты для всех видов транспорта 09.04.2026
2026-04-09T18:55+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
верхний ларс
гудаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/17/289138471_0:256:1600:1156_1920x0_80_0_0_b241d0b9209494c6c974d4d49564ec14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/17/289138471_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_73ba42d499ede223b4fb33d144b29c34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:55 09.04.2026 (обновлено: 19:12 09.04.2026)
Ограничения сняты для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Движение для транспортных средств с прицепами и полуприцепами на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ранее было восстановлено движение легковых автомобилей.
Транспорту с прицепом и полуприцепом, а также автобусам вместимостью более 8 мест разрешено проезжать в тоннеле в одностороннем порядке.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение транспорта осуществляется беспрепятственно, при этом на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.