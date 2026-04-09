https://sputnik-georgia.ru/20260409/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-gruzovikov-298029181.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для грузовиков

Sputnik Грузия

Ограничения действуют из-за снегопада и плохой видимости на дороге 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T15:53+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/09/298029019_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_6c5f9230294a519326fcbd79248e3a1c.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Движение легковых автомобилей на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено, при этом движение для транспортных средств с прицепами и полуприцепами все еще запрещено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения действуют из-за снегопада и плохой видимости на дороге. Движение транспорта на участках Млета-Гудаури и Гудаури(Поста)-Коби будет осуществляться без остановок, на участке Гудаури (Поста)-Коби — только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

