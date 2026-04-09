Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для грузовиков
Ограничения действуют из-за снегопада и плохой видимости на дороге 09.04.2026
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Движение легковых автомобилей на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено, при этом движение для транспортных средств с прицепами и полуприцепами все еще запрещено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения действуют из-за снегопада и плохой видимости на дороге. Движение транспорта на участках Млета-Гудаури и Гудаури(Поста)-Коби будет осуществляться без остановок, на участке Гудаури (Поста)-Коби — только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
