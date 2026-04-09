Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху - видео
19:39 09.04.2026 (обновлено: 21:39 09.04.2026)
Творожная масса или пасха – ещё один неотъемлемый элемент праздничного пасхального стола. Сморите в видео Sputnik Грузия рецепт приготовления творожной пасхи.
Есть версия, что творожные массы, как и сам творог - это одно из древнейших сакральных кушаний, связанное с плодородием. Творог – это лучшее, что есть в молоке, самое питательное и полезное для человека. А протертый творог с сахаром и с самым лучшим сливочным маслом – это наивысший дар природы.
Подробным рецептом приготовления вкусного пасхального лакомсва, поделилась со Sputnik Грузия
кулинар Натия Монтгомери.
Творожную пасху традиционно подают в форме усеченной пирамиды. Блюдо принято украшать буквами "ХВ", обозначающими торжественное пасхальное приветствие – "Христос Воскресе!". Нередко на пасхе также выкладывают крест, копье, цветы в память о страданиях Христа и Его Воскресении.