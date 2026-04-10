https://sputnik-georgia.ru/20260410/298042846.html
Путин подписал указ о "Пасхальном перемирии" в зоне боевых действий
Sputnik Грузия
Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили приказ остановить наступательные операции на всех направлениях 10.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-10T12:24+0400
в мире
россия
украина
владимир путин
москва
ситуация на дорогах грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298043028_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_db113cf2dc0dd61b888d950a6fd52c40.jpg
украина
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298043028_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_c6badc37cbfc024a0421129c7798eded.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:12 10.04.2026 (обновлено: 12:24 10.04.2026)
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik.
В связи с празднованием Пасхи – Светлого Христова Воскресения, президент России Владимир Путин принял решение о введении режима прекращения огня, сообщают
РИА Новости.
"Перемирие в боевых действиях объявляется с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Верховный главнокомандующий поручил главам военного ведомства Андрею Белоусову и Генерального штаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.
При этом российские войска должны быть готовы оперативно пресечь любые провокации и агрессивные действия со стороны ВСУ. В Москве рассчитывают, что украинские войска последуют примеру российских сил.
"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", – сказано в сообщении Кремля.