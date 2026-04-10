АБР подчеркнул инвестиционную привлекательность Грузии – замминистра Цинцадзе

Правительство Грузии довольно индикаторами экономического развития, представленными Азиатским банком развития 10.04.2026

2026-04-10T19:51+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Привлекательная деловая среда в Грузии, особое внимание уделяется соглашениям о свободной торговле, а также механизмам защиты инвесторов, что в конечном итоге повышает доверие и привлекательность Грузии как для местных, так и для международных инвесторов, подчеркивается в отчете Азиатского банка развития (АБР), заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. АБР опубликовал отчет об экономических перспективах, в котором прогнозирует рост экономики Грузии на 5,5% в 2026 году, тем самым улучшив свой предыдущий прогноз на 0,5 процентного пункта. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году –- 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Как отметил Цинцадзе, Азиатский банк развития сосредоточен на сокращении дефицита текущего счета до рекордно низкого уровня, а также на рекордно высоком уровне международных резервов. В 2026 году АБР прогнозирует средний уровень инфляции в Грузии на уровне 3,8%, что ниже показателя предыдущего года. АБР и Грузия Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет до 6 миллиардов долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

