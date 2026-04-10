Единственный безопасный маршрут? Грузия делает ставку на "Средний коридор"
На фоне пятикратного увеличения темпов строительства магистралей и возобновления работ в порту Анаклия, Грузия позиционирует себя как ключевой гарант...
12:52 10.04.2026 (обновлено: 12:58 10.04.2026)
На фоне пятикратного увеличения темпов строительства магистралей и возобновления работ в порту Анаклия, Грузия позиционирует себя как ключевой гарант стабильности поставок
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузия рассматривает себя как ключевое звено Среднего коридора, который считается наиболее безопасным маршрутом, и намерена максимально использовать растущий транзитный потенциал, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачарашвили.
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.
"Учитывая, что Северный коридор закрыт, а Суэцкий канал не является надежным маршрутом*, единственным безопасным коридором остается Средний коридор, значение которого многократно возросло для всех. Соответственно, мы максимально воспользуемся этим, и объем грузопотока в будущем будет только расти", – заявил Мачарашвили.
*Суэцкий канал остается зоной повышенного риска для мировой торговли из-за активности йеменских хуситов, которые с помощью дронов и ракет блокируют южный вход в Красное море (Баб-эль-Мандебский пролив), вынуждая суда уходить на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Постоянная угроза обстрелов в сочетании с навигационной узостью самого канала привела к падению трафика на 50-60%, критическому росту страховых премий и дестабилизации глобальных графиков поставок.
По его словам, уникальное географическое положение страны делает ее "хребтом" маршрута, связывающего Восток и Запад, особенно на фоне ограничений по другим направлениям. В этом контексте он подчеркнул стратегическое партнерство с Азербайджаном, а также стабильные и образцовые отношения с Арменией.
"Образцовыми являются наши отношения с Арменией и Азербайджаном. Любая страна может взять пример того, каким должны быть одновременно партнерство и добрососедство", – подчеркнул он.
Мачарашвили отметил, что за последние годы в стране существенно улучшилась инфраструктура. В частности, по его словам, объем строительства автомагистралей при нынешнем правительстве увеличился примерно в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. Параллельно реализуются проекты по расширению аэропортов и строительству нового авиаузла.
Отдельное внимание он уделил развитию транспортной и логистической инфраструктуры. В числе приоритетов – проект порта Анаклия, где возобновлены работы по углублению, а также модернизация железнодорожной сети, включая линию Баку-Тбилиси-Карс, которая находится на завершающей стадии обновления.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в коридор как части транзитного пути выступила Турция.