Финансовые преступления в Грузии за 2025 год – отчет

Финансовые преступления в Грузии за 2025 год – отчет

Было изъято 30,5 килограмма золота на сумму 6,2 миллиона лари и опечатано недвижимое имущество стоимостью 79,8 миллиона лари

2026-04-10T10:51+0400

2026-04-10T10:51+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии, занимающаяся расследованием финансовых и экономических преступлений, в 2025 году привлекла к ответственности 1 349 человек по 1 909 уголовным делам, говорится в отчете службы. Согласно отчету, основная часть уголовных дел касается нарушения правил перевозки товаров через границу (261 дело), уклонения от налогов (724 дела), присвоения и растраты средств (205 дел), а также контрабанды продукции и выпуска продукции с поддельным акцизом (250 дел).Всего в рамках расследования по уголовным делам Следственная служба изъяла 98,6 тысячи блоков неакцизных сигарет и около 80 тысяч бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью 17,4 миллиона лари. Кроме того, в рамках уголовных дел было изъято 30,5 килограмма золота на сумму 6,2 миллиона лари и опечатано недвижимое имущество стоимостью 79,8 миллиона лари.Также в 2025 году сотрудники Следственной службы изъяли фальшивые доллары на сумму 220,3 тысячи, 6,1 тысячи фальшивых евро и 1,2 тысячи лари фальшивыми купюрами.Кроме финансовых преступлений, Следственная служба в 2025 году выявила 32 факта преступлений, совершенных чиновниками. За служебную халатность, злоупотребление полномочиями и взяточничество был задержан 21 человек.Экономические и финансовые преступления – одни из самых распространенных в Грузии. Борьба с ними является важным приоритетом государства. Для повышения эффективности борьбы в Грузии была создана быстрая система обмена информацией между банками, государственными ведомствами и налоговой службой.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, деньги