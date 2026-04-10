Грузинские ватерполисты прошли в четвертьфинал квалификационного этапа Кубка мира
Сборная Грузии обыграла сборную Турции со счетом 19:12 10.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-10T20:51+0400
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло прошла в четвертьфинал группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года, обыграв сборную Турции со счетом 19:12.Имя соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа.Проиграв в первой четверти со счетом 2:4, грузинские ватерполисты в остальных трех четвертях смогли показать хороший результат – 5:3, 5:2, 7:3. Самым результативным в грузинской команде стал Душан Васич – четыре гола.Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17, а затем обыграла команду Бразилии – 17:15, и Словении – 24:7.Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля.После группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку на финальный турнир чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля.
