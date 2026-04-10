https://sputnik-georgia.ru/20260410/gruzinskie-vaterpolisty-proshli-v-chetvertfinal-kvalifikatsionnogo-etapa-kubka-mira-298045918.html

Грузинские ватерполисты прошли в четвертьфинал квалификационного этапа Кубка мира

Грузинские ватерполисты прошли в четвертьфинал квалификационного этапа Кубка мира

Sputnik Грузия

Сборная Грузии обыграла сборную Турции со счетом 19:12

2026-04-10T20:51+0400

2026-04-10T20:51+0400

2026-04-10T20:51+0400

спорт

грузия

новости

турция

тбилиси

бразилия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/78/229697857_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_ae05987c50a65c54de3cc1a7a57d5a5b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло прошла в четвертьфинал группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года, обыграв сборную Турции со счетом 19:12.Имя соперника грузинской команды объявят после завершения группового этапа.Проиграв в первой четверти со счетом 2:4, грузинские ватерполисты в остальных трех четвертях смогли показать хороший результат – 5:3, 5:2, 7:3. Самым результативным в грузинской команде стал Душан Васич – четыре гола.Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17, а затем обыграла команду Бразилии – 17:15, и Словении – 24:7.Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля.После группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку на финальный турнир чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

тбилиси

бразилия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, турция, тбилиси, бразилия