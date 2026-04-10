Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху – видео

Рецепт приготовления натуральных красок для яиц на Пасху. 10.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-10T08:17+0400

Для приготовления разных красок для яиц к Пасхе вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 свеклы, ½ краснокочанной капусты, 2 ст. л. шафрана и апельсиновой кожуры, 200 г листьев шпината, ½ стакана перегородок грецкого ореха, 50 г луковой шелухи.Свекла дает ярко красный цвет, краснокочанная капуста – синий, шафран и апельсиновая кожура – желтый, листья шпината – зеленый, ореховые перегородки – коричневый, а луковая шелуха – золотистый. Все вышеперечисленные ингредиенты распределите по разным емкостям, залейте литром воды, 1 чайной ложкой уксуса и варите 30 минут.Для получения чистого цвета процедите содержимое каждой емкости и сложить туда яйца. Кипятите 20-30 минут. Когда закипит, снимите с огня и оставьте яйца в краске на несколько часов. Чем дольше яйца будут в краске, тем темнее они получатся.

Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху - видео Sputnik Грузия Рецептом приготовления натуральных красок для яиц на Пасху со Sputnik Грузия поделилась кулинар Натия Монтгомери.

