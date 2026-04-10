Какой сегодня церковный праздник: 10 апреля 2026

По православному церковному календарю 10 апреля отмечают день памяти преподобных Илариона Нового, Стефана Исповедника и Евстратия Печерского

По церковному календарю 10 апреля также отмечают день памяти мучеников Ионы, Варахисия и других с ними пострадавших. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Иларион ПеликитскийПо церковному календарю 10 апреля поминают преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, который жил в VIII веке.Будущий cвятой посвятил себя служению Господу с юности. Он много лет провел в затворе. Его поставили игуменом Пеликитского монастыря, расположенного близ пролива Дарданеллы, за святость и непорочность жизни.Господь за добродетельную жизнь удостоил Илариона дара пророчества и чудотворений – по молитве cвятого во время засухи шел дождь, сети рыбаков наполнялись рыбой, а поля спасались от нашествия саранчи.Однажды военачальник Лаханодракон вместе с другими иконоборцами напал на Пеликитский монастырь – ворвался в храм во время литургии и стал уничтожать cвятые иконы. Иноков во главе с преподобным Иларионом подвергли жестоким пыткам, а позже казнили. Произошло это примерно в 754 году.Игумен ТриглийскийПо церковному календарю 10 апреля поминают преподобного Стефана исповедника, игумена Триглийского, чудотворца, пострадавшего за почитание икон при императоре Льве Армянине (813-820).Святой подвижник посвятил свою жизнь Богу с юности – принял постриг, а впоследствии стал настоятелем Триглийской обители близ Константинополя.Игумена вызвали на допрос, когда в 815 году началась борьба со cвятыми иконами, где преподобного принуждали отречься от иконопочитания. Когда Стефан решительно отказался изменить православию, его подвергли пыткам. Истощенный и больной исповедник вскоре скончался в темнице.Евстратий ПечерскийПо церковному календарю 10 апреля поминают преподобного Евстратия Печерского, пострадавшего за Христову веру в 1097 году.Родился Евстратий в богатой семье в Киеве. Все свое имущество, достигнув совершеннолетия, он роздал бедным и принял постриг в Киево-Печерской обители.Евстратия вместе с 50 киевлянами продали в рабство одному еврею из Корсуни, когда Киев и монастырь разорили половцы. Еврей рабов, закованных в оковы, по дороге морил голодом, чтобы заставить отречься от христианства.Мученики, укрепляемые Евстратием, отказались отречься, но, не выдержав без воды и хлеба, скончались через несколько дней. В живых остался только Евстратий, привыкший к строгому воздержанию. Хозяин, потерявший деньги, вложенные в рабов, решил отомстить преподобному.В день празднования иудейской пасхи он распял преподобного на кресте, пронзил тело мученика копьем, которое затем бросил в море. Нетленные мощи преподобномученика пребывают в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.Иона, Варахисий и другиеПо церковному календарю 10 апреля поминают мучеников Иону и Варахисия, а также других с ними пострадавших в IV веке в Персии.В Персии было много христианских общин, церквей и обителей, но в 327 году персидский царь Сапор (Шапур Второй) начал жестоко преследовать христиан. Всех, кто отказывался поклоняться огню, пытали, бросали в темницу и казнили.Братья Иона и Варахисий в то время жили в монастыре, но, узнав о жестоких гонениях, отправились в город Хубахам, чтобы поддержать узников-христиан. Вскоре их тоже схватили и пытками старались заставить отречься от Христовой веры, но братья оставались непреклонны.Разлучив Иону и Варахисия, гонители пытались убедить каждого из них, что другой давно поклонился огню, но ложь не сработала. Никакими пытками сломить дух христиан не удалось. Тела Ионы, Варахисия и других мучеников похоронил благочестивый христианин Авдисот.ИмениныПо церковному календарю 10 апреля именины отмечают Авив, Боян, Варахисий, Евстрат, Занифа, Илья, Иларион, Иона, Лазарь, Маресий, Маруф, Наркисса, Степан и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников

