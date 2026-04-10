Проблема не только для Венгрии – депутат Махашвили о зарубежном вмешательстве

Проблема не только для Венгрии – депутат Махашвили о зарубежном вмешательстве

Грузинская делегация активно наблюдает за парламентскими выборами в Венгрии 10.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-10T15:58+0400

2026-04-10T15:58+0400

2026-04-10T16:17+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Иностранное вмешательство стало серьезной проблемой на всех выборах не только в Грузии и Венгрии, но и в других странах, заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.Махашвили находится в Венгрии в составе наблюдательной миссии ОБСЕ по парламентским выборам 12 апреля. Грузинские парламентарии будут наблюдать за выборами в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Другая группа парламентской делегации находится в Будапеште с миссией по наблюдению по приглашению венгерской стороны.По его словам, в связи с этим важно не только наблюдать, но и в будущем всем государствам предпринимать шаги для защиты избирательных процессов таким образом, чтобы вмешательство извне – крайне проблемный компонент выборов сегодня – перестало быть проблемой.Также Махашвили отметил, что в Венгрии пройдут очень важные выборы, которые повлияют на судьбу многих стран.Власти Грузии не раз заявляли о многочисленных вмешательствах Брюсселя во внутренние дела страны, что негативно отражалось на двусторонних отношениях Грузии с Евросоюзом.Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии.Некоторое время назад вице-президент США Джей Ди Вэнс в Будапеште заявил, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венгрия

брюссель

будапешт

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, венгрия, брюссель, виктор орбан, обсе, будапешт, выборы