Проблема не только для Венгрии – депутат Махашвили о зарубежном вмешательстве
Грузинская делегация активно наблюдает за парламентскими выборами в Венгрии 10.04.2026
2026-04-10T15:58+0400
2026-04-10T16:17+0400
политика, новости, грузия, венгрия, брюссель, виктор орбан, обсе, будапешт, выборы

Проблема не только для Венгрии – депутат Махашвили о зарубежном вмешательстве

15:58 10.04.2026 (обновлено: 16:17 10.04.2026)
© Courtesy of Levan MakhashviliДепутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили
Грузинская делегация активно наблюдает за парламентскими выборами в Венгрии
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Иностранное вмешательство стало серьезной проблемой на всех выборах не только в Грузии и Венгрии, но и в других странах, заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.
Махашвили находится в Венгрии в составе наблюдательной миссии ОБСЕ по парламентским выборам 12 апреля. Грузинские парламентарии будут наблюдать за выборами в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Другая группа парламентской делегации находится в Будапеште с миссией по наблюдению по приглашению венгерской стороны.

"Внешнее вмешательство – важный вопрос. Кстати, это характерно не только для Венгрии. Оно очень четко и резко проявилось на грузинских выборах, и сегодня, по сути, стало одной из важнейших проблем всех выборов", – заявил Махашвили.

По его словам, в связи с этим важно не только наблюдать, но и в будущем всем государствам предпринимать шаги для защиты избирательных процессов таким образом, чтобы вмешательство извне – крайне проблемный компонент выборов сегодня – перестало быть проблемой.
Также Махашвили отметил, что в Венгрии пройдут очень важные выборы, которые повлияют на судьбу многих стран.

"Проходят очень важные выборы, которые определят не только судьбу Венгрии, но и судьбу многих стран и мира в целом. Перед выборами проводятся специальные встречи наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе с кандидатами и их представителями – мы знакомимся с их видением", – сказал Махашвили.

Власти Грузии не раз заявляли о многочисленных вмешательствах Брюсселя во внутренние дела страны, что негативно отражалось на двусторонних отношениях Грузии с Евросоюзом.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии.
Некоторое время назад вице-президент США Джей Ди Вэнс в Будапеште заявил, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
