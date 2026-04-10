Общественный транспорт будет бесплатным по случаю Пасхи в Батуми и Тбилиси

Общественный транспорт будет бесплатно ездить 12 и 13 апреля

2026-04-10T17:51+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Муниципальный транспорт будет бесплатно обслуживать жителей черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) в течение двух дней по случаю Пасхи, говорится в сообщении мэрии Батуми.В связи с праздником Пасхи общественный транспорт будет бесплатно ездить 12 и 13 апреля.Кроме того, для обеспечения беспрепятственного движения к Верийскому кладбищу в Тбилиси движение по улице Серго Месхи временно станет односторонним.В связи с этим автобусный маршрут №11 будет двигаться в обратном направлении по улицам Гоголя и Севериана Ачарели, а автобусы маршрутов №2 и №2а будут следовать от улицы Маяковского в сторону улицы Табукашвили.Ранее решение продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) в пасхальную ночь, а также сделать проезд бесплатным приняла мэрия Тбилиси.Кроме того, традиционно 12-13 апреля в Тбилиси будут организованы девять временных автобусных маршрутов в направлении муниципальных кладбищ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

