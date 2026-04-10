https://sputnik-georgia.ru/20260410/onlayn-portal-dlya-izucheniya-gosudarstvennogo-yazyka-budet-zapuschen-v-gruzii-298032335.html

Онлайн-портал для изучения государственного языка будет запущен в Грузии

Онлайн-портал для изучения государственного языка будет запущен в Грузии

Sputnik Грузия

Завершается работа над осетино-грузинским онлайн-интерактивным словарем, в планах – создать аналогичные азербайджано-грузинский и армяно-грузинский учебные... 10.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-10T13:53+0400

2026-04-10T13:53+0400

2026-04-10T13:59+0400

грузия

новости

культура

грузинский язык

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/92/234439299_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_85a34e33b4808ff48f0b4fe7ca8b64ed.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Департамент государственного языка в 2027 году представит онлайн-портал для изучения государственного языка, говорится в информации ведомства, предоставленной в ответ на запрос депутатов.По данным департамента, портал будет включать интерактивные двуязычные электронные учебные словари для национальных/этнических меньшинств Грузии.В настоящее время, по данным ведомства, завершается работа над осетино-грузинским онлайн-интерактивным словарем; также в планах – создать аналогичные азербайджано-грузинский и армяно-грузинский учебные словари.В данный момент уже подготовлены лингвистические основы для таких словарей, приняты руководящие правила транскрипции и транслитерации звуковых систем армянского, осетинского и азербайджанского языков на грузинский язык.Изучение государственного языка является приоритетным для правительства Грузии. В данный момент изучение грузинского языка обязательно на первом курсе бакалавриата во всех вузах.Для представителей этнических меньшинств в Грузии также действует специальная программа поступления в вузы "1+4", согласно которой студенты зачисляются на курс обучения по грузинскому языку на основании экзамена по общим навыкам на армянском или азербайджанском языках. Пройдя год обучения, они сдают тесты и, набрав необходимое количество баллов, зачисляются на бакалавриат.Кроме того, министерство образования, науки и молодежи Грузии запустило новую электронную платформу "Грузинский язык для эмигрантов", на которой обучаются дети грузинской диаспоры за рубежом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, грузинский язык