https://sputnik-georgia.ru/20260410/onlayn-portal-dlya-izucheniya-gosudarstvennogo-yazyka-budet-zapuschen-v-gruzii-298032335.html
Онлайн-портал для изучения государственного языка будет запущен в Грузии
Онлайн-портал для изучения государственного языка будет запущен в Грузии
Sputnik Грузия
Завершается работа над осетино-грузинским онлайн-интерактивным словарем, в планах – создать аналогичные азербайджано-грузинский и армяно-грузинский учебные... 10.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-10T13:53+0400
2026-04-10T13:53+0400
2026-04-10T13:59+0400
грузия
новости
культура
грузинский язык
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/92/234439299_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_85a34e33b4808ff48f0b4fe7ca8b64ed.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Департамент государственного языка в 2027 году представит онлайн-портал для изучения государственного языка, говорится в информации ведомства, предоставленной в ответ на запрос депутатов.По данным департамента, портал будет включать интерактивные двуязычные электронные учебные словари для национальных/этнических меньшинств Грузии.В настоящее время, по данным ведомства, завершается работа над осетино-грузинским онлайн-интерактивным словарем; также в планах – создать аналогичные азербайджано-грузинский и армяно-грузинский учебные словари.В данный момент уже подготовлены лингвистические основы для таких словарей, приняты руководящие правила транскрипции и транслитерации звуковых систем армянского, осетинского и азербайджанского языков на грузинский язык.Изучение государственного языка является приоритетным для правительства Грузии. В данный момент изучение грузинского языка обязательно на первом курсе бакалавриата во всех вузах.Для представителей этнических меньшинств в Грузии также действует специальная программа поступления в вузы "1+4", согласно которой студенты зачисляются на курс обучения по грузинскому языку на основании экзамена по общим навыкам на армянском или азербайджанском языках. Пройдя год обучения, они сдают тесты и, набрав необходимое количество баллов, зачисляются на бакалавриат.Кроме того, министерство образования, науки и молодежи Грузии запустило новую электронную платформу "Грузинский язык для эмигрантов", на которой обучаются дети грузинской диаспоры за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/92/234439299_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_701a37bacc5f3db3b30aa12fed0997d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, культура, грузинский язык
грузия, новости, культура, грузинский язык
Онлайн-портал для изучения государственного языка будет запущен в Грузии
13:53 10.04.2026 (обновлено: 13:59 10.04.2026)
Завершается работа над осетино-грузинским онлайн-интерактивным словарем, в планах – создать аналогичные азербайджано-грузинский и армяно-грузинский учебные словари
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Департамент государственного языка в 2027 году представит онлайн-портал для изучения государственного языка, говорится в информации ведомства, предоставленной в ответ на запрос депутатов.
По данным департамента, портал будет включать интерактивные двуязычные электронные учебные словари для национальных/этнических меньшинств Грузии.
В настоящее время, по данным ведомства, завершается работа над осетино-грузинским онлайн-интерактивным словарем; также в планах – создать аналогичные азербайджано-грузинский и армяно-грузинский учебные словари.
В данный момент уже подготовлены лингвистические основы для таких словарей, приняты руководящие правила транскрипции и транслитерации звуковых систем армянского, осетинского и азербайджанского языков на грузинский язык.
Изучение государственного языка является приоритетным для правительства Грузии. В данный момент изучение грузинского языка обязательно на первом курсе бакалавриата во всех вузах.
Для представителей этнических меньшинств в Грузии также действует специальная программа поступления в вузы "1+4", согласно которой студенты зачисляются на курс обучения по грузинскому языку на основании экзамена по общим навыкам на армянском или азербайджанском языках. Пройдя год обучения, они сдают тесты и, набрав необходимое количество баллов, зачисляются на бакалавриат.
Кроме того, министерство образования, науки и молодежи Грузии запустило новую электронную платформу "Грузинский язык для эмигрантов", на которой обучаются дети грузинской диаспоры за рубежом.