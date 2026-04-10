https://sputnik-georgia.ru/20260410/prava-veruyuschikh-upts-poprany-na-ukraine--legoyda-298049106.html
Права верующих УПЦ попраны на Украине – Легойда
Права верующих УПЦ попраны на Украине – Легойда
Sputnik Грузия
Представители Украинской православной церкви стали жертвами незаконного преследования со стороны силовых ведомств страны 10.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-10T19:57+0400
2026-04-10T19:57+0400
2026-04-10T19:57+0400
украина
владимир зеленский
в мире
обострение ситуации вокруг украины
сбу
сбу украины
религия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298048941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d7f8f3a88c5f54e6b485113955876eb.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Власти Украины самым грубым образом нарушают права и свободы верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает РИА Новости. Обвиняемые, по его словам, – это "просто верующие люди, которые пытаются сохранить верность каноническому православию". Украинские власти развернули, по их словам, самую масштабную в новейшей истории страны кампанию давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую конфессию в государстве. Ссылаясь на её связи с Россией, органы власти в ряде регионов приняли решения о запрете деятельности УПЦ.Служба безопасности Украины инициировала уголовные дела против представителей духовенства и проводит "контрразведывательные мероприятия", включая обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях, с целью выявления признаков "антиукраинской деятельности".В отношении части духовенства украинские суды уже вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298048941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_669fc5be9e8c4efcc5559d4963c0d9fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, владимир зеленский, в мире, обострение ситуации вокруг украины, сбу, сбу украины, религия , политика
украина, владимир зеленский, в мире, обострение ситуации вокруг украины, сбу, сбу украины, религия , политика
Права верующих УПЦ попраны на Украине – Легойда
Представители Украинской православной церкви стали жертвами незаконного преследования со стороны силовых ведомств страны
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik.
Власти Украины самым грубым образом нарушают права и свободы верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает РИА Новости
.
"Никакой положительной динамики мы не видим… Грубейшим образом попираются права и свободы людей, принадлежащих канонической Церкви, под совершенно надуманными предлогами, когда верующие объявляются шпионами и так далее. Даже если принять логику, в которой власть пытается это аргументировать, то она не выдержит критики, потому что, конечно, всё то, в чём этих людей обвиняют, – они в этом не виноваты", – сказал Легойда.
Обвиняемые, по его словам, – это "просто верующие люди, которые пытаются сохранить верность каноническому православию".
"Никакой критики не выдерживают действия украинских властей. Их политика в отношении канонической Украинской православной церкви демонстрирует полное расхождение с их декларациями о приверженности демократическим принципам", – отметил Легойда.
Украинские власти развернули, по их словам, самую масштабную в новейшей истории страны кампанию давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую конфессию в государстве. Ссылаясь на её связи с Россией, органы власти в ряде регионов приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
Служба безопасности Украины инициировала уголовные дела против представителей духовенства и проводит "контрразведывательные мероприятия", включая обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях, с целью выявления признаков "антиукраинской деятельности".
В отношении части духовенства украинские суды уже вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.