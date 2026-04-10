Права верующих УПЦ попраны на Украине – Легойда

Представители Украинской православной церкви стали жертвами незаконного преследования со стороны силовых ведомств страны

2026-04-10T19:57+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Власти Украины самым грубым образом нарушают права и свободы верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает РИА Новости. Обвиняемые, по его словам, – это "просто верующие люди, которые пытаются сохранить верность каноническому православию". Украинские власти развернули, по их словам, самую масштабную в новейшей истории страны кампанию давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую конфессию в государстве. Ссылаясь на её связи с Россией, органы власти в ряде регионов приняли решения о запрете деятельности УПЦ.Служба безопасности Украины инициировала уголовные дела против представителей духовенства и проводит "контрразведывательные мероприятия", включая обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях, с целью выявления признаков "антиукраинской деятельности".В отношении части духовенства украинские суды уже вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

