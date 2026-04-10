Россия и Грузия: единство – сила, милосердие – путь к будущему

Колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия о долге каждого грузина быть рядом с братским русским народом 10.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-10T18:52+0400

Моя очередная поездка в Белгород – это не просто политический визит. Это продолжение работы, которую я считаю своим долгом как грузина и как православного человека. Мы приехали в Белгород в канун самого светлого праздника – Пасхи, чтобы делом доказать: грузинский народ всегда был и будет рядом с братским русским народом.В этот раз мы доставили в Белгород партию мощных генераторов и пасхальные наборы. Ответ на вопрос "почему генераторы?" прост и суров. Из-за постоянных ракетных обстрелов мирные люди остаются без света. Но самое страшное, что в домах есть те, кто подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Без электричества эти люди обречены. Мы привезли эти установки, чтобы жизнь не гасла и у людей была надежда.В рамках визита состоялись важные встречи с руководством региона. Мы детально обсудили гуманитарную ситуацию со спикером Белгородской областной Думы Юрием Клепиковым и первым вице-спикером Еленой Батановой. Отрадно видеть, насколько самоотверженно коллеги работают ради безопасности своих граждан. Также в координации нашей миссии принял участие Николай Мухин, возглавляющий комитет по регламенту и депутатской этике. Эта слаженная работа позволила нам максимально быстро доставить помощь тем, кто в ней нуждается.Особо хочу отметить встречу с Апти Алаудиновым. Наш разговор был о главном – о чести, верности слову и о том, что настоящие друзья познаются в беде. Наши народы связывает общая судьба, и никакие внешние силы не смогут разорвать этот узел.Но самыми важными для меня стали минуты общения с простыми белгородцами. Раздавая пасхальные куличи и поздравляя людей с наступающим Воскресением Христовым, я видел в их глазах понимание того, что мы – единое духовное пространство.Я пожелал жителям Белгорода крепости духа и, самое главное, скорейшего и прочного мира. Мы не просто привезли продукты и технику – мы привезли весть о том, что Грузия помнит свои корни.Я убежден: путь к восстановлению полномасштабных отношений между нашими странами лежит через такую "гуманитарную дипломатию". В эти святые дни мы еще раз напомнили всем: в единстве – наша сила, а в милосердии – наш путь к будущему.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

