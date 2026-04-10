Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260410/rossiya-i-gruziya-edinstvo--sila-miloserdie--put-k-buduschemu-298047979.html
Россия и Грузия: единство – сила, милосердие – путь к будущему
Россия и Грузия: единство – сила, милосердие – путь к будущему
Sputnik Грузия
Колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия о долге каждого грузина быть рядом с братским русским народом 10.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-10T18:52+0400
2026-04-10T19:35+0400
аналитика
грузия
россия
колумнисты
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298047072_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_07f7bb2d59458667705bb04121bd970d.jpg
Моя очередная поездка в Белгород – это не просто политический визит. Это продолжение работы, которую я считаю своим долгом как грузина и как православного человека. Мы приехали в Белгород в канун самого светлого праздника – Пасхи, чтобы делом доказать: грузинский народ всегда был и будет рядом с братским русским народом.В этот раз мы доставили в Белгород партию мощных генераторов и пасхальные наборы. Ответ на вопрос "почему генераторы?" прост и суров. Из-за постоянных ракетных обстрелов мирные люди остаются без света. Но самое страшное, что в домах есть те, кто подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Без электричества эти люди обречены. Мы привезли эти установки, чтобы жизнь не гасла и у людей была надежда.В рамках визита состоялись важные встречи с руководством региона. Мы детально обсудили гуманитарную ситуацию со спикером Белгородской областной Думы Юрием Клепиковым и первым вице-спикером Еленой Батановой. Отрадно видеть, насколько самоотверженно коллеги работают ради безопасности своих граждан. Также в координации нашей миссии принял участие Николай Мухин, возглавляющий комитет по регламенту и депутатской этике. Эта слаженная работа позволила нам максимально быстро доставить помощь тем, кто в ней нуждается.Особо хочу отметить встречу с Апти Алаудиновым. Наш разговор был о главном – о чести, верности слову и о том, что настоящие друзья познаются в беде. Наши народы связывает общая судьба, и никакие внешние силы не смогут разорвать этот узел.Но самыми важными для меня стали минуты общения с простыми белгородцами. Раздавая пасхальные куличи и поздравляя людей с наступающим Воскресением Христовым, я видел в их глазах понимание того, что мы – единое духовное пространство.Я пожелал жителям Белгорода крепости духа и, самое главное, скорейшего и прочного мира. Мы не просто привезли продукты и технику – мы привезли весть о том, что Грузия помнит свои корни.Я убежден: путь к восстановлению полномасштабных отношений между нашими странами лежит через такую "гуманитарную дипломатию". В эти святые дни мы еще раз напомнили всем: в единстве – наша сила, а в милосердии – наш путь к будущему.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Мамука Пипия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg
Мамука Пипия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298047072_62:0:1219:868_1920x0_80_0_0_4b9d02575cd230559ee7b56c6d0f111c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аналитика, грузия, россия, колумнисты, политика
аналитика, грузия, россия, колумнисты, политика

Россия и Грузия: единство – сила, милосердие – путь к будущему

18:52 10.04.2026 (обновлено: 19:35 10.04.2026)
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и лидер политической партии Солидарность во имя мира Мамука Пипия
Подписаться
международный секретарь партии Солидарность во имя мира Мамука Пипия - Sputnik Грузия
Мамука Пипия
Все материалы
Колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия о долге каждого грузина быть рядом с братским русским народом
Моя очередная поездка в Белгород – это не просто политический визит. Это продолжение работы, которую я считаю своим долгом как грузина и как православного человека. Мы приехали в Белгород в канун самого светлого праздника – Пасхи, чтобы делом доказать: грузинский народ всегда был и будет рядом с братским русским народом.
В этот раз мы доставили в Белгород партию мощных генераторов и пасхальные наборы. Ответ на вопрос "почему генераторы?" прост и суров. Из-за постоянных ракетных обстрелов мирные люди остаются без света. Но самое страшное, что в домах есть те, кто подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Без электричества эти люди обречены. Мы привезли эти установки, чтобы жизнь не гасла и у людей была надежда.
Мамука Пипия в Белгороде, РФ
Мамука Пипия в Белгороде, РФ - Sputnik Грузия
1/4
Мамука Пипия в Белгороде, РФ
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ - Sputnik Грузия
2/4
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ - Sputnik Грузия
3/4
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ - Sputnik Грузия
4/4
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
1/4
Мамука Пипия в Белгороде, РФ
2/4
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
3/4
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
4/4
Мамука Пипия встретился с жителями Белгорода, РФ
В рамках визита состоялись важные встречи с руководством региона. Мы детально обсудили гуманитарную ситуацию со спикером Белгородской областной Думы Юрием Клепиковым и первым вице-спикером Еленой Батановой. Отрадно видеть, насколько самоотверженно коллеги работают ради безопасности своих граждан. Также в координации нашей миссии принял участие Николай Мухин, возглавляющий комитет по регламенту и депутатской этике. Эта слаженная работа позволила нам максимально быстро доставить помощь тем, кто в ней нуждается.
Особо хочу отметить встречу с Апти Алаудиновым. Наш разговор был о главном – о чести, верности слову и о том, что настоящие друзья познаются в беде. Наши народы связывает общая судьба, и никакие внешние силы не смогут разорвать этот узел.
Апти Алаудинов и Мамука Пипия
Апти Алаудинов и Мамука Пипия
Апти Алаудинов и Мамука Пипия
Но самыми важными для меня стали минуты общения с простыми белгородцами. Раздавая пасхальные куличи и поздравляя людей с наступающим Воскресением Христовым, я видел в их глазах понимание того, что мы – единое духовное пространство.
Я пожелал жителям Белгорода крепости духа и, самое главное, скорейшего и прочного мира. Мы не просто привезли продукты и технику – мы привезли весть о том, что Грузия помнит свои корни.
Я убежден: путь к восстановлению полномасштабных отношений между нашими странами лежит через такую "гуманитарную дипломатию". В эти святые дни мы еще раз напомнили всем: в единстве – наша сила, а в милосердии – наш путь к будущему.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0