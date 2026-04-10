https://sputnik-georgia.ru/20260410/sneg-i-laviny-dvizhenie-na-ryade-dorog-v-gruzii-ogranicheno-298042691.html

Снег и лавины: движение на ряде дорог в Грузии ограничено

10.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-10T12:00+0400

общество

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

гудаури

кутаиси

сачхере

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/15/234051590_13:0:1096:609_1920x0_80_0_0_ff415ca2787eeebcaf25711c46ccb762.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Непогода создала проблемы для передвижения автотранспорта, в связи с чем на отдельных участках введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс") из-за высокой опасности схода лавин. В частности, по данным Национального агентства окружающей среды, временный запрет введен на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Как отметили в агентстве, на участке Млета-Гудаури движение автотранспорта осуществляется в режиме безостановочного проезда. Ограничения для большегрузов введены на перевале Накерала из-за снегопада. В частности, временно запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 39-60 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури, а также на дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали. Движение остальных видов автотранспорта свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

