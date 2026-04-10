https://sputnik-georgia.ru/20260410/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-pyatnitsu-298000041.html

В Грузии отмечают Страстную пятницу

В Грузии отмечают Страстную пятницу

Sputnik Грузия

В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным

2026-04-10T09:01+0400

2026-04-10T09:01+0400

2026-04-10T10:10+0400

грузия

новости

общество

религия

пасха

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643282_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a906b2f56aed91b94da6630668940f88.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную, пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.Литургии в Великую пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.На вечерне, при пении тропаря "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое", священнослужители поднимают Плащаницу, то есть изображение Христа, лежащего во гробe, с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.Вечером проходит вторая служба, с крестным ходом – священники несут плащаницу вокруг храма.Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, религия , пасха, грузинская православная церковь