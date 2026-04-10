Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260410/vesna-v-tbilisi-solnechnye-dni-okazalis-redkostyu-dlya-zhiteley-goroda---foto-298040611.html
Весна в Тбилиси: солнечные дни оказались редкостью для жителей города – фото
Весна в Тбилиси: солнечные дни оказались редкостью для жителей города – фото
Sputnik Грузия
Среди неожиданно холодных апрельских дней люди особенно радуются солнцу и стараются провести время на свежем воздухе. 10.04.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298040063_0:116:2097:1296_1920x0_80_0_0_b2074feacf8c29dfaf78759b63c146fc.jpg
В парке Дэда Эна (в переводе – парк Родного языка) на набережной в центре Тбилиси встречаются компаниями, устраивают пикники, гуляют с детьми. Скейт-парк, расположенный тут же, очень популярен среди подростков и любителей экстремальных видов спорта.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0a/298040063_233:0:2097:1398_1920x0_80_0_0_a8b69aa3b4cd56a26352116c6d8d5aad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, парк, развлечения, туризм в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, парк, развлечения, туризм в грузии, фото

Весна в Тбилиси: солнечные дни оказались редкостью для жителей города – фото

09:04 10.04.2026 (обновлено: 10:00 10.04.2026)
Подписаться
Среди неожиданно холодных апрельских дней люди особенно радуются солнцу и стараются провести время на свежем воздухе.
В парке Дэда Эна (в переводе – парк Родного языка) на набережной в центре Тбилиси встречаются компаниями, устраивают пикники, гуляют с детьми. Скейт-парк, расположенный тут же, очень популярен среди подростков и любителей экстремальных видов спорта.
© photo: Sputnik / Stringer

Апрель в Грузии выдался холодным, и теплые дни особенно радуют жителей города и его гостей.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Солнце и теплая весенняя погода – прекрасный повод отдохнуть в парке на свежем воздухе.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Даже в будни, в разгар рабочего дня в парке Дэда Эна на набережной Тбилиси люди отдыхают на лужайках в лучах солнца.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Хозяева выводят на прогулку своих питомцев, которые тоже радуются солнцу.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stinger

Солнце тем временем создает красивые узоры на дорожках парка.

© photo: Sputnik / Stinger

© photo: Sputnik / Stringer

На расположенной в парке скейт-площадке много молодежи – это популярное место в самом центре города.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

В парке спокойно и тихо. Тут часто можно увидеть родителей с маленькими детьми.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

За безопасностью в парке постоянно ведется наблюдение – везде установлены видеокамеры.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

В парке много кафе и ресторанов – отдохнув на скамейках под солнцем, можно пойти перекусить.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем любители экстремальных видов спорта развлекаются на скейт-площадке.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Парк Дэда Эна был полностью обновлен несколько лет назад и стал еще уютнее.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня этот парк – один из самых популярных и известных в столице Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0