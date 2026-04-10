Зарегистрировано более 4 тысяч бездомных в Тбилиси
Бездомными считаются 1 525 семей, из которых 566 – многодетные 10.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-10T18:55+0400
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Официально бездомными считаются 4 159 жителей столицы Грузии, говорится в информации мэрии Тбилиси, предоставленной в ответ на запрос депутатов.Статус бездомного мэрия Тбилиси предоставляет либо лицам, не зарегистрированным ни по одному адресу, либо ранее имевшим регистрацию в столице.Согласно данным, в Тбилиси бездомными считаются 1 525 семей, из которых 566 – многодетные.Мэрия Тбилиси обеспечивает таких лиц жильем и предоставляет им право проживать в приюте для бездомных либо оплачивает семьям аренду.Также в окраинном районе Тбилиси – Лило – функционирует муниципальный приют для бездомных, который может одновременно принять 240 бенефициаров.Бездомные обеспечиваются питанием, предметами личного пользования и гигиеническими средствами, круглосуточно получают первичную амбулаторную медицинскую помощь и медикаменты.На сегодняшний день в приюте проживают 116 бездомных, из которых 45 – женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
