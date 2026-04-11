Благодатный огонь доставит в Грузию специальная делегация
Огонь сначала доставят в Сионский собор, где пасхальную литургию проведет местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио 11.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-11T12:28+0400
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставят в Грузию из Израиля, из иерусалимского храма Гроба Господня, в ночь на 12 апреля – его привезет в Тбилиси специальная делегация. Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором ежегодно накануне празднуемой православными Пасхи сходит Благодатный огонь, возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. В этом году из-за ограничений в состав делегации вошли только священнослужители, которые традиционно будут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично сопроводят его в Грузию. Огонь первоначально доставят в Сионский собор, где пасхальную литургию проведет местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио. Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, расположенную в центре храма. Затем он заходит внутрь часовни над гробом Христа, где молится о схождении огня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
